L’anima di Napoli

Partenope non è morta, Partenope non ha tomba; vive da cinquemila anni come una bellissima giovane che corre sulle colline, corre sulla spiaggia.

Matilde Serao

Partenope non è morta, Partenope non ha tomba; vive da cinquemila anni come una bellissima giovane che corre sulle colline, corre sulla spiaggia, la sirena che ha dato vita a Napoli, incarna da millenni l’anima stessa della città, un incantesimo vivente tra mare, fuoco e canto popolare.

Il suo nome significa “voce di vergine” o “fanciulla dal bel canto”, dal greco parthenos e ops. Figura ibrida, metà donna e metà uccello nell’antichità, poi trasformata in sirena marina nel Medioevo, Partenope rappresenta la seduzione pericolosa, la tragedia feconda, la morte che genera vita immortale.

Napoli porta ancora oggi il suo nome antico, Partenopea, e tra le onde del golfo, il Vesuvio e la melodia della canzone classica continua a esercitare un fascino irresistibile che attira viaggiatori da ogni parte del mondo, come un richiamo antico e irresistibile.

Il mito affonda le radici nell’Odissea di Omero, dove nel canto dodicesimo Circe avverte Ulisse delle creature dal canto letale che vivono su un’isola rocciosa, circondate da ossa di marinai morti.

Chi le ascolta perde ogni desiderio di ritorno, ipnotizzato da una conoscenza che promette tutto ma conduce alla rovina.

Le Sirene sono tre sorelle: Partenope, Leucosia la bianca e Ligea dalla voce acuta, figlie del fiume Acheloo e di una Musa, Melpomene o Tersicore secondo le fonti, o Calliope per Ovidio. Incarnano la tentazione dell’eccesso sensoriale e intellettuale.

Il momento culminante è l’incontro con Ulisse. L’eroe, curioso oltre ogni prudenza, si fa legare all’albero maestro mentre i compagni si tappano le orecchie con la cera.

Ecco il canto delle Sirene, nella traduzione classica:

Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei, e ferma la nave, perché di noi possa udire la voce. Nessuno è mai passato di qui con la nera nave senza ascoltare con la nostra bocca il suono di miele, ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose. Noi sappiamo quante sofferenze patirono in Troade gli Achei e i Troiani per il volere degli dei, sappiamo tutto quello che è successo su quella fertile terra.

Ulisse resiste, le Sirene falliscono. Disperate per l’umiliazione si gettano in mare e muoiono. Il corpo di Partenope viene trasportato dalle correnti fino all’isolotto di Megaride, dove oggi sorge Castel dell’Ovo. Lì i Cumani, coloni greci dell’ottavo secolo avanti Cristo, fondano la prima città e le danno il suo nome: Partenope.

Le spoglie delle sorelle finiscono altrove: Leucosia a Paestum, Ligea in Calabria. Ma è Partenope a diventare la fondatrice mitica di Napoli.

Ovidio, nelle Metamorfosi, libro quinto, offre un’altra variante sul loro aspetto ibrido, legandole al rapimento di Persefone Proserpina:

Le figlie di Acheloo, perché mai avrebbero piume e piedi di uccelli, sebbene abbiano ancora il bel viso di una fanciulla, le Sirene dalla voce dolce? Non era forse perché, quando Proserpina coglieva quei fiori primaverili, erano sue ancelle lì, e quando invano l’avevano cercata per tutte le terre pregarono per le ali che le portassero attraverso le onde, e poi improvvisamente videro piume dorate rivestire tutte le loro membra? Eppure, per riservare quella dote di canto glorioso conservarono i lineamenti delle loro belle fanciulle e la loro voce umana.

Da ninfe compagne di Persefone diventano creature alate per cercarla, simboleggiando il lutto, la ricerca e la soglia tra vita e morte.

Esistono tre varianti principali del mito.

Nella prima, omerica, Partenope muore per amore non corrisposto di Ulisse.

Nella seconda è una principessa greca, figlia di Eumelo o Falevo, che muore in una tempesta durante la colonizzazione e la città prende il suo nome in suo onore.

Nella terza, più romantica e tarda del diciannovesimo secolo, Partenope sirena abita le coste del golfo, incontra un centauro di nome Vesuvio, si innamora, ma l’amore è impossibile. Eros interviene e la sirena si dissolve: il suo corpo prende la forma della città, con la testa sulla collina di Capodimonte e la coda lungo Posillipo.

Tutte le versioni, però, convergono su un punto: Napoli nasce con amore e per amore, dal dolore di una creatura ibrida che unisce umano e divino, mare e terra, canto e silenzio.

Il mito si intreccia con la storia reale. I Greci fondano effettivamente Paleopoli, la città vecchia, nell’ottavo secolo avanti Cristo, poi Neapolis, la città nuova, nel quinto secolo.

Il nome Partenope rimane vivo come antonomasia per la città stessa. Virgilio lo usa in senso metonimico e la Suida, enciclopedia bizantina del decimo secolo, ricorda una statua della sirena eretta a Napoli in suo onore.

Si celebravano lampadedromie, corse con fiaccole ogni anno per onorarla, e giochi funebri ogni cinque anni con gare sportive e canore in onore di Partenope e del fiume Sebeto.

La cultura napoletana ha assorbito profondamente questo mito, trasformandolo in simbolo di identità.

La sirena appare nella fontana di piazza Sannazaro a Mergellina, scolpita nell’Ottocento, con Partenope che stringe una lira, simbolo di poesia e canto, mentre il braccio si slancia verso il cielo.

La dualità della figura, metà donna metà creatura marina, riflette l’anima ambigua di Napoli: devota e profana, antica e moderna, fertile e tragica, capace di rinascere dalle ceneri del Vesuvio come la sirena rinasce dalla morte.

In letteratura e arte il mito vive attraverso i secoli, da Matilde Serao che narra Partenope come fanciulla greca delusa d’amore fino al film Parthenope di Paolo Sorrentino che esplora la bellezza libera e disruptiva della città attraverso una giovane donna che incarna lo spirito della sirena.

Nella musica la canzone napoletana, con le sue melodie struggenti e passionali, sembra eco del canto irresistibile che unisce gioia e malinconia.

Nella tradizione popolare Partenope diventa protettrice delle fanciulle al passaggio verso la maturità, dispensando fertilità, bellezza e gioia. Il suo culto si mescola con figure cristiane come Santa Patrizia, simboleggiando il ponte tra paganesimo e fede.

La città non è mai uniforme ma intreccio di nature diverse, greca e sannitica, sacra e magica, proprio come la sirena ibrida che la fonda. Passando all’approfondimento esoterico, Partenope rivela strati più profondi e nascosti di significato.

Non è solo mito fondativo ma archetipo di trasformazione alchemica e sapienziale. Le Sirene nell’antichità non sono semplici mostri ma divinità dotte, custodi di conoscenza superiore che conoscono il passato e antivedono il futuro.

Come sottolinea Ovidio, “dotte Sirene” le chiama ancora otto secoli dopo Omero. Il loro canto non è mera seduzione ma invito alla soglia dell’aldilà, alla conoscenza che dissolve i legami terreni per aprire a una realtà invisibile.

In questo senso Partenope incarna il principio femminile della Sophia, la saggezza divina, vergine perché integra e non si unisce al mondo materiale ma lo feconda con il suo canto.

Le Argonautiche orfiche legano le Sirene a Orfeo che le supera con il suo canto, rivelando un cammino iniziatico dove la musica sacra vince la tentazione e trasforma il pericolo in elevazione spirituale. Nel contesto partenopeo l’esoterismo napoletano ha sempre visto nella sirena un simbolo di ermetismo e alchimia.

La duplicità donna/uccello, poi donna/pesce, rappresenta l’unione degli opposti: terra e acqua, aria e mare, spirito e materia.

Il corpo che si dissolve e genera la città evoca il solve et coagula alchemico, dissolvi e coagula, dove la morte della forma vecchia permette la nascita di una nuova realtà più complessa e viva.

Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, grande esoterista napoletano, e la sua cappella con statue velate e simboli ermetici sembrano dialogare con questo mito di rinascita dalla materia grezza alla luce della conoscenza.

Partenope come dea vergine protettrice richiama anche l’aspetto lunare e misterico legato alla Grande Madre mediterranea e alle antiche divinità preelleniche, custodi di fertilità e cicli naturali.

Il suo approdo a Megaride, oggi Castel dell’Ovo, luogo di antiche sepolture e riti, evoca la soglia tra mondo dei vivi e dei morti, un portale dove il lutto si trasforma in fondazione civile e culturale.

In termini junghiani Partenope è l’anima della città, l’archetipo dell’Anima seducente e pericolosa che porta alla coscienza attraverso l’incontro con l’ignoto.

Chi ascolta il suo canto senza protezioni rischia la follia, ma chi, come Ulisse, lo affronta con astuzia e disciplina ne esce arricchito di sapienza maggiore. Napoli stessa vive questo paradosso: incanta con la sua bellezza caotica e passionale ma nasconde abissi di dolore e rinascita.

Il proverbio “vedi Napoli e poi muori” non allude forse proprio a questo incantesimo finale, dove la città/sirena culla l’anima prima dell’ultimo respiro?

In conclusione, Partenope non è una leggenda lontana ma il cuore pulsante di una metropoli che continua a sedurre il mondo con il suo canto multiforme.

Tra storia documentata di colonizzazione greca e mito eterno di amore e morte, la sua figura unisce culture, epoche e dimensioni esoteriche, rivelando che ogni grande città ha un’anima mitica che la rende viva e immortale.

La sirena di Napoli, con la sua voce di vergine, ci invita ancora oggi ad ascoltare senza cedere del tutto, ad abbandonarci quel tanto che basta per sapere più cose senza perdere il ritorno a casa.

Eppure, il suo richiamo rimane lì, eterno, ambiguo, fecondo, come il golfo che la culla e la città che da lei ha preso forma e spirito per sempre.

Dum Vesuvii siren incendia mulcet

La sirena placa gli incendi del Vesuvio.

Iscrizione associata alla Fontana dello Spinacorona, dove Partenope versa acqua/latte dal seno per spegnere il fuoco del vulcano, simboleggiando l’equilibrio tra passione e fertilità.