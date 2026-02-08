‘L’amore impossibile’ a Scotto Jonno

Il 10 febbraio a Napoli la presentazione dell’ultimo romanzo di Chiara Tortorelli

Riceviamo e pubblichiamo.

Chiara Tortorelli, scrittrice, editor e creativa pubblicitaria presenta il suo ultimo romanzo ‘L’amore impossibile’, Homo Scrivens Edizioni, martedì 10 febbraio alle ore 18:00, presso Scotto Jonno, in Galleria Principe di Napoli.

Si confronteranno con l’autrice sul tema dell’Amore le scrittrici Annella Prisco, Rosalia Catapano e Carla Librera, Presidente AIDDA Campania.

Nel romanzo parole come: Sospeso, Vuoto, Voragine dell’anima, Coraggio, Spazio e Senso ci faranno riflettere su questi nostri tempi.

Tre storie principali, e non solo, si sviluppano per analizzare vari tipi d’amore: Amore in tarda età con un uomo più giovane; l’amore acerbo e l’amore proibito. La Tortorelli, nella realizzazione del suo romanzo, diventa una vera e propria ricercatrice che studia le connessioni, cioè come gli stati emozionali si influenzano a vicenda.

Attraverso le storie che racconta prova a rispondere alle domande: l’amore porta alla felicità? E se sì, quale tipo d’amore? Insomma, cos’è l’amore?

Le letture saranno a cura della stessa autrice. I commenti musicali tutti a cura di Christian Brondoloni. Saranno presenti Luciana Mastrangelo in estemporanea artistica e Roberto Rovirò fondatore del Rivitalismo.

Conduce Laura Bufano, giornalista.