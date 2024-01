‘L’amico ritrovato’ torna al Teatro Cometa Off

In scena a Roma dal 23 al 28 gennaio

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, torna in scena dal 23 al 28 gennaio al Teatro Cometa Off di Roma, ‘L’amico ritrovato’ con la regia di Alessandro Sena.

Tratto dall’omonimo libro ‘Reunion’ di Fred Uhlman edito in tutto il mondo con uno straordinario successo di pubblico e di critica, ‘L’amico ritrovato’ racconta l’amicizia nata sui banchi di scuola tra Hans e Konradin, due ragazzi legati da una sincera e profonda amicizia, improvvisamente interrotta dalle leggi razziali emanate da Hitler nel 1935 attraverso il Partito Nazionalsocialista.

Il solido legame fra un ragazzo ebreo e uno tedesco, viene compromesso da episodi che divideranno per sempre le vite dei due giovani amici, fino a quando una lettera pervenuta ad Hans, dopo molti anni dalla sua separazione da Konradin, riscriverà in modo inaspettato una parte del loro passato.

Alessandro Sena firma la sua regia più intimista avvalendosi di un adattamento tratto dalla trilogia di Uhlman e scritto in collaborazione con Marco Tassotti.

Uno spettacolo che per il terzo anno consecutivo torna al Cometa Off di Roma, dai forti contenuti simbolici e complice nella sua narrazione nel trasmettere l’importanza della Memoria, per non dimenticare una delle pagine più violente e tragiche della storia dell’essere umano, causata dagli orrori del nazismo.

Una performance nella quale la parola, il movimento e la musica, creano un forte impatto scenico dove i personaggi interpretati da Alessio Chiodini, Marco Fiorini, Sara Morassut, Marta Porfiri, Sania Ricchi e Vittoria Rossi, danno vita ad una suggestiva messa in scena che parla di una amicizia speciale, come sentimento che unisce le persone e che riempie la vita.

Teatro Cometa Off

Via Luca della Robbia 47

Testaccio – Roma

Biglietto:

intero €16,00

ridotto €12,50

Info e prenotazioni:

06-57284637