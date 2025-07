Laguna Orbetello, alla Regione Toscana 35% delle quote

Monni: ‘Consorzio è salto di qualità’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Definite le quote di gestione per gli enti che faranno parte del Consorzio della Laguna di Orbetello: il 47% spetterà al Ministero per l’ambiente, il 35% alla Regione Toscana, il 12% al Comune di Orbetello, il 5% alla Provincia di Grosseto e l’1% al Comune di Monte Argentario.

La ripartizione è stata decisa nel corso di una riunione che si è tenuta ieri, 30 luglio, ed alla quale hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti.

L’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni ha spiegato: