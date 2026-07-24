Lago di Santa Luce, Barontini visita la riserva naturale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’Assessore regionale all’ambiente David Barontini ha visitato la riserva naturale del Lago di Santa Luce, in provincia di Pisa, assieme alla responsabile della riserva Silvia Mascagni e la sindaca di Santa Luce Giamila Carli, la Direttrice dello stabilimento Solvay di Rosignano Maria Rita Maresca, il responsabile della comunicazione Solvay Antonello De Lorenzo, e Ugo Faralli, responsabile della Lega italiana protezione uccelli sezione Oasi e Riserve, LIPU.

L’Assessore Barontini ha dichiarato:

Il Lago di Santa Luce, una delle aree di maggior valore naturalistico della Toscana, è un bacino di proprietà Solvay realizzato dall’azienda belga alla fine degli anni Cinquanta con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica, privilegiando l’impiego di acque superficiali rispetto ad altre fonti di approvvigionamento e costituisce ancora oggi una riserva di importanza strategica per gli utilizzi industriali nel Sito di Rosignano.

Il primo accordo di collaborazione tra Solvay e Lipu portò, nel 1992, all’istituzione dell’oasi, poi trasformata nel 2000 in riserva naturale con l’intervento della Provincia di Pisa.

Nel 2016 la riserva è diventata una Zona Speciale di Conservazione, ZSC, ai sensi della Direttiva Habitat dell’Unione europea, entrando a far parte di Rete Natura 2000: un riconoscimento e una maggiore garanzia per il futuro, la protezione e la salvaguardia di questo scrigno di biodiversità.

Per la Sindaca di Santa Luce Giamila Carli:

La Direttrice di Solvay Maria Rita Maresca ha affermato:

La biodiversità è futuro e la sua tutela è una priorità che Solvay declina concretamente all’interno del proprio programma denominato For Generation, che indica i nostri obiettivi di sostenibilità e un programma di azioni concrete a beneficio delle nostre comunità e del territorio, con il supporto e la partner autorevoli in ambito nazionale e internazionale.

Siamo molto contenti di questa visita e orgogliosi per questa collaborazione tra istituzioni, Lipu e Solvay.

Da ormai 34 anni Solvay e Lipu sono partner nella protezione dell’ambiente e nella salvaguardia degli habitat naturali, in un contesto produttivo sempre più orientato alla sostenibilità ambientale.

Questa collaborazione trova la sua espressione più concreta proprio nella gestione della riserva naturale Lago di Santa Luce, che oggi ospita quasi 3.000 specie animali e vegetali.

A riprova del valore della Riserva naturale arrivano i recenti dati sugli uccelli nidificanti, che in questa stagione riproduttiva hanno visto raggiungere numeri significativi a livello regionale: i censimenti organizzati con il supporto del COT – Centro ornitologico toscano, hanno permesso di confermare la presenza di 145 coppie di airone guardabuoi, 15 di airone cenerino e soprattutto 7 di airone rosso, specie in diminuzione a livello italiano ed europeo.

Nel corso della visita, Lipu e Solvay hanno illustrato all’Assessore Barontini i principali risultati ottenuti sul fronte della conservazione della biodiversità, della tutela degli ecosistemi e dell’educazione ambientale, evidenziando il valore di un modello di cooperazione al servizio della comunità e del territorio, che coniuga sviluppo industriale e protezione del patrimonio naturale e in un contesto di continua e concreta collaborazione con le Istituzioni.

La visita ha rappresentato inoltre un’importante occasione di confronto sulle future iniziative congiunte tra Istituzioni, Solvay e Lipu, rafforzando ulteriormente una collaborazione che da oltre tre decenni contribuisce alla conservazione di uno dei più significativi patrimoni naturalistici del territorio.

Il Presidente di LIPU OdV – BirdLife Italia, Alessandro Polinori, dichiara:

Insieme alla Direttrice di Solvay Maresca e alla Sindaca di Santa Luce Carli abbiamo accolto con molto piacere la visita dell’Assessore regionale all’Ambiente e lo ringraziamo per interesse e l’ascolto nel corso della presentazione sulla nascita dell’area protetta, dalla scintilla iniziale di Solvay e LIPU fino all’istituzione della riserva naturale e l’inserimento nel sistema regionale delle Aree protette.

Nel corso degli anni, sono aumentate le specie di uccelli e altra biodiversità presenti nella riserva così come il numero di visitatori, dagli studenti locali fino ai fruitori provenienti da altre regioni e dall’estero.

Tutto ciò rende adesso necessario un ‘ammodernamento’ delle strutture per il pubblico ad iniziare dal nuovo Centro visite, che auspichiamo veda proseguire e rafforzare la collaborazione tra Regione, Solvay e LIPU.