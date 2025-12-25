‘L’Agnese va a morire’ alla Casa della Memoria

In scena a Milano il 27 dicembre

All’interno del palinsesto Cantierememoria, alla Casa della Memoria via Federico Confalonieri 14, va in scena ‘L’Agnese va a morire’, sabato 27 dicembre, ore 19:00, dal romanzo di Renata Viganò, a cura di Cinzia Spanò uno spettacolo che racconta la storia di Agnese, una lavandaia di mezza età che, durante l’occupazione nazista, diventa staffetta partigiana.

Era il 1949, la guerra si era conclusa da pochi anni e Renata Viganò l’aveva vissuta da partigiana, incontrando sul suo cammino la figura dell’Agnese, una lavandaia di mezza età, rude e inconsapevole, trascinata suo malgrado a combattere una guerra che non sentiva appartenerle.

Per una serie di eventi che partono dalla deportazione del marito da parte dei tedeschi, l’Agnese entra con sempre maggiore consapevolezza e forza nella grande Storia, prendendo parte attiva a quella Resistenza fatta di donne e uomini, a cui si deve non soltanto la Liberazione del ’45, ma anche un lascito che va a comporre parte dell’identità storica di questo Paese.

Eventi sono gratuito e la partecipazione è libera fino a esaurimento posti.