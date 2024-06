Ladispoli (RM): approvato piano per insediamento produttivo

Ciacciarelli: ‘Lavoriamo per un uso sano del territorio’

La Giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano Particolareggiato presentato dal Comune di Ladispoli per un nuovo insediamento produttivo – commerciale in via Aurelia km. 38,00, in variante al Piano Regolatore Generale vigente, prevedendo il cambio di destinazione d’uso urbanistico da zona F ‘Agricola’, sottozona F2, a zona D ‘Aree Produttive a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale’, sottozona D3 ‘Aree di sviluppo produttivo’.

L’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, dichiara:

Grazie alla costante collaborazione ed interlocuzione che si è sviluppata in questi mesi con il Comune di Ladispoli, siamo riusciti finalmente ad approvare in Giunta Regionale il Piano Particolareggiato per un nuovo insediamento produttivo – commerciale in via Aurelia km. 38,00, in variante al Piano Regolatore Generale vigente.

Il Piano, proponendo un cambio di destinazione d’uso da zona agricola, consentirà la nascita di un nuovo insediamento produttivo commerciale per la cui fruizione è prevista la realizzazione di una viabilità complanare alla S.S. n. 1 Aurelia che corre lungo tutto il fronte dell’area di intervento e quella di una strada pubblica, posta perpendicolarmente alla S.S. n.1 Aurelia, che consenta l’accesso ai lotti privati.

L’Assessore Ciacciarelli conclude: