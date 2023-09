L’accordo quadro tra Bologna e Napoli si amplia alla nautica

Riceviamo e pubblichiamo.

Presentata questa mattina, 14 settembre, al Comune di Bologna, alla presenza dei sindaci Matteo Lepore e Gaetano Manfredi, del Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e di Gennaro Amato, Presidente di Saloni Nautici Internazionali d’Italia, SNIDI, organizzatore dell’evento, la quarta edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna in programma dal 21 al 29 ottobre.

Durante l’incontro con la stampa sono stati presentati i dati e le novità della prossima esposizione, ma soprattutto è stato illustrato i progetti e contenuti sui quali si svilupperà l’intesa tra le due Amministrazioni cittadine, come ha indicato il Sindaco di Bologna Matteo Lepore:

Siamo le due città che in questo momento stanno lavorando intensamente sul turismo, sulle tecnologie e i dati e anche su questo settore così importante che è il mare, un bene prezioso che dobbiamo preservare.

Servono maestranze e competenze, su questo Bologna e Napoli insieme possono fare delle cose importanti e già le facciamo: in questi giorni Napoli inaugurerà la nuova sede del CINECA e sempre di più sulle tecnologie e i dati Napoli e Bologna lavorano assieme.

Oggi abbiamo discusso anche di come continuare a lavorare per rafforzare soprattutto l’ambito della formazione.

Gran parte dell’indotto della nautica è in Emilia-Romagna, dai motori ai vari componenti, Napoli è la città più importante per questo settore nel nostro Paese e questa Fiera è fondamentale tra le fiere che abbiamo nella nostra città.

Un impegno che il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sottolinea così:

Sono convinto che questa esperienza, una delle prime a livello italiano di due città e due fiere possa essere il battistrada per una cooperazione, di un sistema di rete che darà benefici non solo a Napoli e Bologna ma a tutto il Paese.

Dobbiamo, quindi, rafforzare quest’asse per fare in modo che questa grande filiera produttiva venga rafforzata. A ciò si aggiunge poi un altro tema: la cultura del mare, che significa proteggere il mare, e che va messo al centro dei nostri progetti, insieme a quello della sicurezza, della conoscenza delle regole e delle responsabilità di chi va per mare e la necessità, quindi, di una formazione professionale e di una educazione del cittadino.

Il tema della nautica da diporto, in particolare, è molto popolare, perché riguarda le vacanze degli italiani, ma anche perché c’è una filiera molto importante che trova un polo significativo a Napoli per quanto la produzione degli scafi, ma anche nell’area di Bologna c’è un settore molto importante: quello della motoristica marina.

Soddisfatto il Presidente Amato per l’iniziativa che avvia un processo duraturo e di sviluppo per la media e piccola nautica:

La Nautica non è solo barche ma è composta da una filiera che deve guardare anche ai servizi, alla formazione e alla cultura della conservazione del bene mare.

L’intesa raggiunta tra le due Amministrazioni, fortemente voluta dalla nostra organizzazione, è solo un primo passo che intendiamo amplificare in tutta Italia consentendo ad altre strutture fieristiche come Genova, Bari e Catania, di far parte della nostra squadra.

Per il Salone invece, per il quale siamo in costante crescita d’interesse, auspico una valida partecipazione del pubblico grazie all’accordo con BolognaFiere che ci vedrà abbinati al salone Auto e Moto d’Epoca.