Laboratori creativi per bimbi, a Caserta Villaggio Incantato di Natale

Dal 1° dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 nei giardini del Parco Maria Carolina un vero e proprio luogo esperienziale pensato per far rivivere ai più piccoli la vera magia delle feste

Divertimento, spensieratezza, ma anche condivisione e socializzazione: sono questi i valori che ispirano il Villaggio Incantato di Natale, che aprirà le porte ai bambini dal 1° dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 nei giardini del Parco Maria Carolina.

Non uno dei classici villaggi natalizi, ma un vero e proprio luogo esperienziale caratterizzato da una serie di laboratori creativi, pensati per far rivivere ai più piccoli la vera magia delle feste e stimolare la loro fantasia.

Si parte dal ‘laboratorio di colore’, dove i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di un manufatto da colorare; a seguire, spazio al fenomeno naturale simbolo dell’inverno, la neve, con il laboratorio ‘neve magica’: i bambini avranno l’opportunità di creare la loro neve finta, un’esperienza che potranno condividere anche a casa con familiari e amici.

E ancora, il laboratorio di scrittura della letterina a Babbo Natale, seguito dal momento del Cantastorie, per liberare l’immaginazione e allenare l’ascolto con contenuti pensati per divertire e coinvolgere.

Il percorso prosegue poi con la ‘fabbrica dei giocattoli’, un laboratorio per far rivivere l’emozione dei preparativi e del confezionamento dei regali, con veri elfi all’opera, impegnati anche a far visitare la stanza di Babbo Natale e il trono per una foto esclusiva.

Grazie alla direzione artistica di Fausto Bellone e alla compagnia di Non Solo Sipario – Produzioni Teatrali, i bambini vivranno un viaggio alla scoperta del ‘saper fare’, anche grazie al teatro e all’intrattenimento di qualità, con la rappresentazione de ‘La fabbrica di cioccolato’ – basata sul soggetto originale di Roald Dahl – e lo spettacolo delle guarattelle, le marionette tipiche della tradizione napoletana.

A fare da sfondo al Villaggio Incantato di Natale ci saranno scenografie coinvolgenti e suggestive grazie a giochi di luce, giocolieri, clown e arredi eco-friendly, come le sculture di paglia e fieno a forma di renne.

Info biglietti:

380-4652846

https://www.facebook.com/IlVillaggioIncantatodiNatalecaserta