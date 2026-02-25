La voce di Napoli – Concerti alle Crocelle

Gli appuntamenti in programma dal 3 marzo
La musica di Napoli, patrimonio immenso conosciuto in tutto il mondo, arriva sul palcoscenico della chiesa delle Crocelle ai Mannesi in piazza Crocelle, in via Duomo, per accontentare le tante richieste dei turisti e degli amanti della buona musica in generale.
Si parte martedì 3 marzo con due turni, il martedì e il sabato alle 17:00 e alle 21:00.
Tutti i venerdì sera alle 21:00 verrà proposta, invece, musica contemporanea di grande qualità.
Si parte con la formidabile musica jazz del Freedom jazz trio composto da Lello Petrarca al piano, Claudio Borelli alla batteria ed Emiliano De Luca al contrabbasso, i quali proporranno, nella prima parte brani inediti tratti dal loro ultimo bellissimo lavoro discografico; mentre, nella seconda parte, proporranno alcuni meravigliosi brani tratti dalla tradizione musicale americana degli anni d’oro del jazz e dello swing, accompagnati dal crooner Sergio Carlino.