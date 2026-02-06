‘La voce a te dovuta’ al Nostos Teatro

In scena l’8 febbraio ad Aversa (CE) la rivoluzione del dire contro il silenzio della violenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Rompere il silenzio non è solo un atto necessario, è un gesto rivoluzionario. Domenica 8 febbraio alle ore 19:00, il Nostos Teatro di Aversa (CE) presenta ‘La voce a te dovuta’, una produzione firmata Piccola Città Teatro che affronta il tema della violenza attraverso una lente inedita, poetica e profondamente vitale.

Nato da un’idea di Anna Bocchino ed Ettore Nigro, con i testi di Sharon Amato, lo spettacolo si avvale di un espediente scenico strutturale: la presenza sul palco di due gemelle, Anna e Clara Bocchino.

La loro somiglianza non è un semplice vezzo estetico, ma il fulcro di un’indagine sulla dualità, sullo specchiarsi nel dolore dell’altro e sulla necessità di trovare una voce comune per scardinare l’impotenza che spesso circonda le vittime di violenza.

La narrazione si sviluppa all’interno della cornice di un podcast, un luogo contemporaneo dedicato all’ascolto delle storie personali. Qui la voce smette di essere solo suono e si trasforma in uno strumento politico e vitale.

Gli autori spiegano:

Lo spettacolo affronta la tematica della violenza, con profondità e ironia allo stesso tempo, per cercare di rompere quel grande silenzio che invade e rende impotenti le vittime di violenza e le persone a loro vicine. È una storia che riguarda tutti, nessuno escluso, raccontata con una profondità che non rinuncia all’ironia per illuminare le zone d’ombra del nostro presente.

Sotto la guida del regista e dramaturg Ettore Nigro, coadiuvato dal regista assistente Giovanni Sbarra, lo spettacolo costruisce un ponte tra il dramma e la speranza.

Le scene di Giancarlo Minniti, i costumi di Giuseppe Avallone e le musiche curate da Antonio Bocchino contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra realtà e narrazione mediatica, dove il silenzio viene finalmente infranto.

Domenica 8 febbraio ore 19:00

La voce a te dovuta

da un’idea di Anna Bocchino ed Ettore Nigro

testi Sharon Amato

con Anna e Clara Bocchino

regia e dramaturg Ettore Nigro

regista ass. Giovanni Sbarra

scene Giancarlo Minniti

costumi Giuseppe Avallone

musiche a cura di Antonio Bocchino

Prod. Piccola Città Teatro

Informazioni e Prenotazioni

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6

Aversa (CE)

info@nostosteatro.it

www.nostosteatro.it

389-2471439

Facebook: Nostos Teatro

Instagram: @nostos.teatro