La viterbese Valentina Beraldo incoronata Miss Lazio 2025

La premiazione a San Felice Circeo (LT) nell’ambito della III edizione della manifestazione ‘Lazio, la bellezza del Talento’

Riceviamo e pubblichiamo.

È la viterbese Valentina Beraldo, 21 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione, la nuova Miss Lazio 2025.

Alta 1,78 m, con occhi azzurri e capelli biondi, la giovane ha conquistato giuria e pubblico nella finale regionale ospitata ai Giardini di Vigna La Corte a San Felice Circeo, in una cornice suggestiva e affacciata sul Golfo del Circeo che ha reso ancora più emozionante la proclamazione.

Anche quest’anno l’elezione di Miss Lazio si è svolta all’interno della kermesse ‘Lazio, la bellezza del Talento’, giunta alla sua terza edizione: un format voluto dalla Regione Lazio e curato da Lazio Innova, che ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e, al tempo stesso, promuovere e raccontare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

Un impegno che ha trovato pieno sostegno nel Comune di San Felice Circeo, che ha concesso il proprio Patrocinio alla manifestazione grazie alla disponibilità del Sindaco Monia Di Cosimo e dell’Assessore Fabio Beccari, confermando così il forte legame tra la città e l’evento.

La neo Miss Lazio non è nuova al successo: durante la stagione aveva vinto a Trevignano Romano il titolo regionale di Miss Sport Givova Lazio 2025, che, a termini di Regolamento, è passato alla romana Carola Danesi classificatasi al secondo posto.

Carola, 20 anni, alta 1,79 m, con capelli castani ricci e occhi marroni, è studentessa di Scienze della Formazione Primaria. Appassionata di sport, pratica pallavolo e suona il pianoforte, incarnando al meglio lo spirito dinamico e poliedrico della fascia sportiva.

La nuova Miss Lazio Valentina Beraldo accede direttamente alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.

Carola Danesi, invece, farà parte del gruppo delle finaliste laziali che prenderanno parte alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (AN), nella suggestiva cornice della Riviera del Conero.

A premiare le nuove reginette sono stati: Giuseppe Schiboni, Assessore della Regione Lazio, insieme a un parterre di eccellenze del concorso come Arianna David, Miss Italia 1993, Tania Zamparo, Miss Italia 2000, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, Lavinia Abate, Miss Italia 2022, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, Nausica Marasca, Velina di Striscia la Notizia, Soraya Galuppi, Miss Lazio 2024, e Mario Gori, Amministratore unico di Delta Events.

Nel corso della serata è stata inoltre consegnata la fascia speciale di Miss Social Lazio 2025 a Eva Zingaretti, vincitrice della fase regionale del contest ‘Miss Italia racconta l’Italia’, premiata dall’attore Massimiliano Buzzanca, figlio dell’indimenticabile Lando Buzzanca.

Le venti aspiranti Miss hanno sfilato sul palco indossando gli abiti della collezione MAM – Maiani Accademia Moda, tra le più rinomate scuole di formazione di moda italiane ed eccellenza della Regione Lazio, portando in passerella creatività, stile e raffinatezza.

La serata è stata arricchita anche dalle esibizioni del cantautore Lorenzo Lepore e dell’attrice Maria Chiara Basso, entrambi diplomati all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, eccellenza di formazione artistica della Regione Lazio, che hanno contribuito con musica e interpretazione a rendere l’evento ancora più speciale.

La finalissima regionale, inserita nel programma della kermesse ‘Lazio, la bellezza del Talento’, è stata presentata da Margherita Praticò per Delta Events Srls, da 15 anni esclusivista del concorso regionale Miss Italia Lazio, con la regia di Mario Gori e la colonna sonora affidata al DJ Marco Angeli, che insieme hanno trasformato la serata in uno spettacolo elegante, coinvolgente e ricco di ritmo.

La finale di San Felice Circeo si è così trasformata non solo in un momento di orgoglio, ma anche in un augurio alle rappresentanti laziali che tra pochi giorni parteciperanno alle fasi nazionali del concorso.

A loro va il nostro più sincero e forte in bocca al lupo, con il buon auspicio di riportare nel Lazio la quarta corona firmata Delta Events, che sarebbe la quattordicesima in assoluto per la nostra Regione.

A rappresentare il Lazio sarà una squadra numerosa e agguerrita, guidata dalla neo Miss Lazio Valentina Beraldo e composta da Melina Monaca, Miss Roma 2025, Ludovica Tofani, Miss Cinema Lazio 2025, Ilaria Vaccari, Miss Eleganza Lazio 2025, Giorgia Elena Cubilete, Miss Sorriso Lazio 2025, Elena Meccariello, Miss Miluna Lazio 2025, Elisa De Angelis, Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2025, Eleonora Ricca, Miss Framesi Lazio 2025, Carola Danesi, Miss Sport Givova Lazio 2025, Eva Zingaretti, Miss Cinema Roma 2025 e Miss Social Lazio 2025, Sara Fidani, Miss Eleganza Roma 2025, Sofia Forchetta, Miss Riviera Tirrenica 2025, Martina Sara Farkas, Miss Bellezze del Lazio 2025, e Carlotta Sarrocco, Miss Golfo del Circeo 2025.

Un gruppo di ragazze che porta con sé la forza e il talento della Regione e che, con il sostegno di un’intera comunità, proverà a confermare il Lazio al vertice della speciale classifica nazionale delle Regioni Regine di Miss Italia, che nelle sue 86 edizioni ha già visto la nostra terra conquistare ben 13 titoli.