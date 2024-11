La Visitazione del Pontormo tornerà a Carmignano (PO)

500mila euro per ristrutturazione convento

La prospettiva di una ristrutturazione del convento di San Michele in Carmignano per consentire il rapido ritorno de La Visitazione del Pontormo oggi temporaneamente in visione nella Villa Medicea di Poggio a Caiano (PO), è stato al centro dell’incontro nei giorni scorsi tra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Carmignano (PO), Edoardo Prestanti, e il Consigliere regionale Marco Martini.

A seguito di quell’incontro, sono stati stanziati nella proposta di bilancio approvata dalla Giunta regionale 500mila euro, stanziamento che sarà definito con il bilancio stesso in Consiglio regionale.

Le risorse serviranno alla Diocesi di Pistoia, proprietaria dell’immobile, per poter offrire un deciso livello di intervento così da consentire la ristrutturazione dell’ambiente e la sua apertura al pubblico per consentire la visione della celebre quanto importante opera d’arte.

Il Presidente Giani ha detto:

La Visitazione del Pontormo è uno dei capolavori del grande artista del manierismo fiorentino e la ristrutturazione degli ambienti che consentiranno il suo ritorno a Carmignano, è giusto che venga considerata dal Sindaco e dal Consigliere regionale che opera sul territorio, come una delle priorità che, in collaborazione con la Diocesi, come Regione ci proponiamo di realizzare al più presto, stante il forte contributo economico che abbiamo deciso di impegnare per questa causa.

Il Sindaco Prestanti ha detto:

Per il Comune di Carmignano quello di oggi è un passaggio fondamentale, da tempo abbiamo lavorato per il coinvolgimento di più soggetti e enti per trovare le risorse necessarie al restauro della chiesa. Il contributo che arriva dalla Regione Toscana è il coronamento del nostro impegno che finalmente inizia a dare risultati concreti. Ringrazio il Presidente Giani e il Consigliere Martini, inizia il primo passo per riportare a casa La Visitazione, il cuore di Carmignano.

