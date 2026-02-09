La visita di Giani alla nuova sede della Tiemme a Siena

Il Presidente: Una scelta di sostenibilità e di futuro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Siamo di fronte ad un investimento che parla di trasporto pubblico locale, di lavoro, di organizzazione e di servizi migliori per i cittadini. Infatti il trasporto pubblico locale è una scelta di sostenibilità e di futuro in grado di fornire più qualità, più efficienza e più attenzione ai territori. Complimenti.

Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che questa mattina ha visitato la nuova sede della Tiemme spa, l’azienda di trasporto pubblico che ha inaugurato a Siena la nuova struttura.