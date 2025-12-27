Tra i concetti filosofici che, per secoli, hanno animato il pensiero umano e che, radicati nell’interiorità dell’individuo, hanno perpetuato la loro influenza attraverso le epoche, spicca, con particolare fulgore, l’espressione di temperanza e saggezza pratica che ben incarna il principio cardine della cultura classica: la sophrosyne.

Tale virtù, che in greco antico significa “saggezza pratica” o “autocontrollo”, continua a rappresentare una pietra angolare per l’umanità, capace di rispondere alle sfide quotidiane di un mondo in continua trasformazione, rivelando la sua straordinaria attualità tanto nella dimensione privata quanto in quella sociale.

La virtù del mezzo, che costituisce uno degli elementi fondamentali della filosofia classica, conserva una rilevanza straordinaria anche nel nostro presente, dimostrando quanto ancora possa illuminare le vie della nostra esistenza.

La temperanza si erge come il principio guida di una vita moderata, in cui l’uomo è chiamato a esercitare una saggezza che non reprime, ma che orienta verso l’armonia interiore, attraverso il governo dei desideri e la guida della ragione.

Non si tratta di un impeto incontrollato, ma di una ricerca pacata e solida delle emozioni, che siano in sintonia con una visione razionale del mondo.

Questo ideale, che ha formato la base del pensiero dei grandi maestri greci fin dall’antichità, ha trovato una solida fondazione nelle riflessioni filosofiche delle epoche successive e continua oggi a rispondere alle esigenze di discernimento, equilibrio e autoconsapevolezza che caratterizzano il nostro mondo moderno.

Per Platone, l’eudaimonia, ossia quella felicità piena e durevole, non è che la realizzazione di un perfetto equilibrio tra le tre componenti dell’anima: la razionale, la emotiva e la desiderante.

In tale contesto, la temperanza appare non solo come una forma di autocontrollo, ma come una saggezza pratica che orienta ogni aspetto dell’esistenza verso un fine superiore.

Non è, dunque, un autocontrollo passivo o repressivo, bensì una razionalità armoniosa che consente all’individuo di dominare i propri istinti, per vivere in equilibrio con sé stesso e con gli altri.

Socrate, nel dialogo con Critone, ribadisce come la vera moderazione non risieda solamente nell’equilibrio dei desideri, ma nell’incessante ricerca del giusto modo di vivere, che implica una continua riflessione sulle proprie azioni e sulle scelte da compiere.

La tradizione letteraria italiana ha saputo cogliere ed esaltare al meglio questa visione del pensiero, riprendendo i principi classici e celebrando la capacità dell’uomo di governare se stesso attraverso la ragione.

I filosofi umanisti italiani, come Giovanni Pico della Mirandola, hanno sostenuto che l’uomo è chiamato a elevarsi al di sopra delle proprie pulsioni per raggiungere una maggiore consapevolezza e una perfezione spirituale, pur rimanendo ancorato alla realtà terrena.

L’idea che l’individuo debba dominare le proprie passioni e aspirazioni più basse si ripresenta come un tema ricorrente nelle riflessioni morali e politiche italiane, da Niccolò Machiavelli a Francesco Guicciardini fino a Tommaso Campanella.

Questi autori, pur operando in contesti storici e culturali molto diversi, convergono su un’idea fondamentale: la necessità di un governo interiore come prerequisito per il buon governo della comunità e dello Stato.

Anche la politica, nella sua ontologica definizione, ha saputo recepire e applicare nel corso dei secoli l’utilità di un approccio sociale equilibrato e mai eccessivamente incisivo, ma capace di rispondere con discernimento e misura alle esigenze della polis.

Il principio di moderazione sociale, infatti, si intreccia profondamente con le riflessioni filosofiche che hanno attraversato i secoli, trovando nella politica giolittiana uno degli esempi più significativi e concreti della sua applicazione.

Giovanni Giolitti, infatti, non solo incarna il principio della virtù del mezzo nella sua azione politica, ma lo adotta come fondamento per rispondere alle sfide della modernità, cercando sempre di preservare l’equilibrio tra le diverse forze sociali ed economiche, senza mai cedere a soluzioni radicali che possano compromettere la stabilità del Paese.

Il governo di sé, dunque, non è solo un obiettivo morale ed etico, ma anche una condizione indispensabile per il corretto funzionamento della polis, poiché solo un individuo capace di moderare i propri impulsi e di riflettere sulle proprie azioni è in grado di contribuire a una società equilibrata e giusta.

In questo contesto, la sophrosyne, nella sua applicazione pratica, diventa il punto di congiunzione tra la dimensione individuale e quella collettiva, tra l’autocontrollo interiore e il bene comune.

Essa, infatti, non solo incarna il principio di una vita ordinata e giusta per l’individuo, ma si estende come modello di buona governance, in grado di rispondere alle sfide politiche e sociali con equilibrio e misura.

In questo modo, la virtù del mezzo si afferma come il fondamento essenziale non solo della vita privata, ma anche del corretto funzionamento della società e della politica.