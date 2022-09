Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È cominciato il restauro delle prime 8 statue della Villa Comunale, grazie all’Art Bonus e all’Associazione ‘Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport’.

Nella Villa inoltre proseguono i continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 50.000 mq di superfici erbose sulle 90 aiuole che ne compongono il disegno.