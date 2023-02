‘La versione ufficiale – Uno Studio’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 14 al 19 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 14 al 19 febbraio presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘La versione ufficiale – Uno Studio’ scritto da Paolo Maria Congi

diretto da Benedetta Cassio e Paolo Maria Congi, con Mauro Tiberi e Paolo Maria Congi.

Due amici si incontrano dopo quindici anni, ognuno nel momento più difficile della propria vita. Flavio e Dino sono due giornalisti, diversi per idee e condizione sociale, ma la loro storia è intrecciata, fatta di amore e odio, di amicizia e invidia, come dei bambini che giocano alla guerra e al massacro.

Il mondo del giornalismo è feroce, senza scrupoli, a volte basta creare una voce che la notizia diventa realtà, altre volte non serve nemmeno agire per farsi ascoltare.

Il mondo che viviamo è chiuso, fatto di muri, cosa fa notizia? E perché? Può la morte di un ministro scatenare la rivoluzione? O è solo un’altra bugia in mezzo alla marea che ci travolge?

Il falso non è solo una mistificazione della realtà, ma è un tradimento costante del nostro sentimento umano, una negazione continua delle proprie responsabilità, una forma di interazione sociale assecondata dalla società che ci circonda: accettiamo di essere falsi e accettiamo le falsità come strumento di comunicazione.

Prendendo spunto dal romanzo di Conrad ‘Sotto lo sguardo dell’Occidente’ il testo parte da un presupposto semplice: se è giusto o sbagliato uccidere un ministro reputato un criminale; da qui siamo partiti, per arrivare alle conclusioni più intime e personali dei personaggi fino all’ultimo.

Orari spettacolo:

feriali ore 21:00, festivi ore 17:30 consigliata prenotazione

Biglietto:

intero €13,00, ridotto €10,00 prevista tessera associativa

Contatti:

info@teatrotrastevere.it