‘La Verita’ di De Novellis e Mostra di Ciraci a RIOT

Il 14 maggio a Napoli la presentazione del libro e il vernissage della personale

Riceviamo e pubblichiamo.

Con ‘La Verità – Il grano negli orti di Maja – damnatio memoriae’, Ciro De Novellis ci accompagna a riaprire il campo del ‘vero’ mettendo a confronto la costruzione della Storia come ci è stata trasmessa, e un’altra via rintracciata nelle parole, nei segni antropologici, nei miti sepolti e nei riti sopravvissuti, restituendo il grande disegno negato dell’origine partenopea.

Questo libro non pretende di offrire una verità definitiva, ma di riaprire una questione: quella del rapporto tra memoria e potere, tra racconto e realtà, tra ciò che è stato e ciò che si è voluto che fosse.

Sulle trame del testo di De Novellis, l’artista Antonio Ciraci sviluppa un’interdipendenza, parola e immagine che si connettono nello stesso nucleo: rito-memoria-cancellazione, ritorno del simbolo, sicché quando la storia cancella, il rito resta. E quando il rito resta, l’arte lo fa riemergere.

La presentazione del libro in questione e il vernissage della mostra si terranno giovedì 14 maggio alle ore 17:30 presso il RIOT via Kerbaker, 19, a Napoli, e avrà come relatore lo storico Ciro Raia.

Le letture saranno a cura di Mario Mauro, attore e regista.

La mostra rimarrà in esposizione fino al 4 giugno, data del finissage, che vedrà Mino Iorio e Rosario Pinto, entrambi critici e storici dell’Arte, a relazionare sulle opere di Antonio Ciraci.

Coordina Laura Bufano, giornalista.