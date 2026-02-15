‘La Verità’ a Scotto Jonno

Appuntamento a Napoli il 17 febbraio con la presentazione del nuovo libro di Ciro De Novellis

Si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 18:00, presso Scotto Jonno nella Galleria Principe di Napoli, la presentazione del lavoro ‘La Verità – Il grano negli orti di Maja – damnatio memoriae’, di Ciro De Novellis.

Il suo percorso di ricerca ci porta a riaprire il campo del ‘vero’ cercando di mettere a confronto la costruzione della storia come ci è stata insegnata e un’altra via percorribile che l’autore riconosce nella trama nascosta delle parole, nei segni antropologici, nei miti sepolti e nei proverbi sopravvissuti.

A partire dalla decodificazione della copertina del libro ci affascinerà la storia non soggetta alla ‘damnatio memoriae’ che oggi non è più praticata come istituto giuridico, ma attraverso la distruzione di immagini, simboli, statue di personaggi ed eventi di cui si vuole cancellare il ricordo.

Ciro De Novellis mette in discussione certezze millenarie e restituisce il grande disegno negato dell’origine partenopea.

Gli approfondimenti e la analisi accurate, insieme all’autore, saranno di Ciro Raia, Storico e Coordinatore Regionale dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani; Francesco De Paola, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, professore di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso l’Università Federico II di Napoli; Patrizia Fanelli, musicista, compositrice e direttrice d’orchestra.

Per l’occasione sarà presente un piccolo gruppo dei Falero composto da: Luisa Varriale, Federica Spetrini, Francesca Sapio, Stefano Acciaio, Carlo Maria Spinosa, Simone Naclerio e Francesco Riccio.

Per le Letture sarà presente l’attore Mario Mauro.

Con questa presentazione, Scotto Jonno ritrova la sua anima antica di Caffè Chantant con gli astanti seduti ai tavolini che potranno godere di conoscenze e convivialità accompagnate da un aperitivo di benvenuto.

Organizzazione e conduzione a cura di Laura Bufano, giornalista.