La vendemmia di zia Tita

Dall’alto del mio metro e mezzo, immersa in un pastrocchio fatto di uva di tutti i colori, spunto, con parte del busto, le braccia e la testa, da un tino.

Mi ci ha messo mia nipote Lara, che fa la prof. di italiano a Roma in una scuola superiore, ma ha un milione e mezzo di amici e conoscenti, ed organizza la loro vita (e la mia) a insaputa dei diretti interessati, allo scopo di fornire ogni tipo di assistenza: pratica, medica, psicologica.

Siamo intesi, non si tratta del suo hobby occasionale, lei ha un’agenda mentale parallela a quella di madre di famiglia e moglie di medico, per cui già abbastanza piena di suo, nella quale segna e riporta tutte le occasioni di aiutare il prossimo che incontra sulla sua strada.

Anche senza esplicita richiesta dell’interessato. Ma proprio non le riesce di sopportare indifferente il disordine del mondo.

Ad ogni richiesta, dunque, più o meno esplicita dello sfogante di turno, lei si abbraccia la croce e parte a risolvergli la vita.

Ci riesce? Sì. Non è una capacità che appartiene a tutti, sia chiaro.

Ha un organigramma di relazioni talmente ampio (mandato a memoria e continuamente in crescita) da riuscire a mettere insieme gli elementi per risolvere qualunque esigenza si presenti.

Questa settimana la sua amica Sara, che insegna alla materna, aveva bisogno di qualche persona che si prestasse a pigiare l’uva insieme ai bambini.

E chi se non la vecchia zia nullafacente, ultrapensionata, disponibile alla follia?

E quindi eccomi a piedi nudi nel tino.

Robert mi sarà senz’altro grato per la citazione a pochi giorni dalla dipartita.

– Signora, ma io non ho visto quando ha lavato i piedi? – Marcellino! Ma certo che li ha lavati. – Maestra ma come lo sappiamo? Io non l’ho vista. Io non la bevo l’uva come fa Nino. – Tu l’uva, pigiata, la bevi eccome! Ti dico che zia Tita i piedi li ha lavati!

Interviene Martina.

– Ma poi che fa? Magari viene più saporita con i piedi zozzi… – Martina, cosa dici anche tu! – Maestra io non la bevo lo stesso, perché anche se li ha lavati ha i piedi brutti e storti dei vecchi, come mio nonno Aldo.

I bambini da sempre sono grandi razzisti, difficili. Anche questi qui, di tinta multicolore, nella bellissima classe multietnica della Capitale, danno sfoggio delle loro capacità di bulli in erba. Con le loro faccine angeliche e le lingue come lame affilate.

– Maestra i bambini hanno ragionissima. Io non ho lavato i piedi stamattina, e non li lavavano nemmeno i contadini quando la pigiavano loro l’uva, dunque propongo di levare tutti le scarpe e venire a turno a pigiare l’uva insieme a me. – Sììììììììììììììììììììììììììì

Quindici indemoniati levano calze e scarpe e, prima che le maestre si riprendano dallo shock, un paio di loro mi hanno già sostituito nel tino. Troppo piccolo per starci tutti insieme.

– Zia Tita, questa non me la dovevi fare. – Lara, ti assicuro la mia assoluta buona fede. Ero veramente intenzionata a risolvere una crisi politica imbarazzante per le maestre. In questo modo i bimbi si sono divertiti, la colpa delle macchie indelebili sui loro vestitini è solamente mia e, soprattutto, tu dovrai risolvere i problemi esistenziali di un’amica di meno.

Ridiamo sotto i baffi, sapendo che questo non scoraggerà assolutamente Lara dal propinarmi qualche altra situazione al limite del credibile. Così ragionando, passeggiamo a piedi lungo il Tevere. Amo questa città.

Con il nutrito gruppo di nipoti che ho, abbiamo manifestato venerdì scorso insieme, insieme a decine di migliaia di persone, per l’umanità e i suoi figli. Con le orecchie piene delle grida e gli occhi che si riempiono di lacrime per tutti quelli che non siamo riusciti a salvare.

Per una vecchia come me questo dolore è insopportabile, mi toglie la voglia di vita, già poca, con la quale combatto ogni giorno. Alzarsi faticosamente dal letto e accendere la radio, canticchiare un motivetto spicciolo mentre dai l’acqua ai fiori, ed essere interrotti, ogni ora, dal grido di dolore del mondo.

Le manifestazioni, il bagno umano, uomini e donne di tutte le età, di tutti i generi, sono per me delle trasfusioni efficaci. Rinnovo nel loro abbraccio, un senso dello stare al mondo, mi sembra che anche le mie vecchie gambe e i piedi brutti come quelli di nonno Aldo, servano ancora a qualcosa.

E questa mia nipote, una donna bella e forte, che ha più di cinquanta anni e ancora tutti i giorni combatte la sua piccola battaglia per qualcuno che neanche conosce bene (spesso), mi ridà voglia di vivere.

Parliamo del più e del meno, ma mi godo tutto. La possibilità che abbiamo di vestire come ci pare, di urlare per strada, di fumare, di mangiare quello che ci va, di tenerci per mano, di criticare quelli che parcheggiano a caso sui marciapiedi, di sollevare verso il cielo la bandiera che bisogna salvare.

Squilla il telefono di Lara. Lei annuisce e sorride, per dire poi:

– Ma certo Sara! E che problema c’è! Tanto era deciso che stesse qua diversi giorni. Un bacio grande, te la saluto io!

La pausa che segue mi terrorizza.

Cedo io per prima e le chiedo:

– E quindi? – Domani alle dieci, Villa Borghese, i bambini non accettano di esplorare il parco e raccogliere ramoscelli, pigne e foglie per il foliage. O meglio, non andranno a meno che non presenzi anche tu. Io direi zia che devi vestirti comoda…

Pausa.

Le farei una faccia di schiaffi solo per le risatine che mette tra una parola e l’altra, ma non le lascio l’ultima parole, neanche morta.

– Solo a patto che venga pure nonno Aldo!

Così la volete la parità?!