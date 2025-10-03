La tua strada la conosci.

C’è una strada che chiama il Massone ancor prima che lui la intraprenda.

Non si tratta di una via esterna, fatta di mattoni o indicazioni: è un tracciato interiore, inciso nell’anima come un sigillo invisibile.

Chi è Massone dentro, la sua strada la conosce. Anche quando si smarrisce, la sente. Anche quando il mondo attorno confonde, la ritrova nel silenzio della propria coscienza.

Tutto comincia con un “bussare”. Quel gesto antico, simbolico e profondo, non è solo una richiesta d’accesso: è una dichiarazione d’intento. Il profano bussa, ma è la Luce a rispondere.

L’iniziazione non è un semplice rito: è una morte simbolica e una rinascita, è l’inizio del cammino verso la consapevolezza.

Come scriveva Giordano Bruno:

Non è la materia che genera il pensiero, ma il pensiero che trasforma la materia.

Entrare nella Libera Muratoria è accedere a un mondo fatto di simboli, rituali, prove. Ogni passo è un’invocazione, ogni grado una porta aperta solo dopo averne meritato la chiave.

Dal primo grado, quello dell’Apprendista, il Massone impara a tacere, a osservare, a lavorare la pietra grezza che è se stesso.

Audi, vide, tace. Ascolta, osserva e taci.

Non per sottomissione, ma per preparazione.

Nel secondo grado, da Compagno, inizia a camminare nel Tempio interiore, ad affinare i suoi strumenti, a comprendere che il lavoro non è solo esteriore ma soprattutto etico, morale, spirituale. La squadra, il compasso, la livella diventano simboli vivi, attivi, pungenti.

Il Maestro, infine, varca una soglia di maggiore responsabilità. La leggenda di Hiram lo scuote: è una morte simbolica che ogni Massone deve affrontare per comprendere il senso della perdita, del sacrificio, della verità che si conquista anche nel dolore.

In labore virtus. Nella fatica, la virtù.

Ma la strada non finisce al terzo grado.

Per chi sente ardere la fiamma, c’è ancora molto da percorrere. I gradi della Massoneria di perfezione, fino al 33°, non sono titoli, ma livelli dell’anima, scalini che si salgono solo con studio, abnegazione, dubbio, e soprattutto trasformazione.

Il 33° non è un traguardo, ma una vocazione consapevole alla responsabilità totale. È l’impegno di custodire la Tradizione, servire con umiltà, e agire per il bene dell’Umanità.

Come ricorda Albert Pike:

What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal. Ciò che facciamo per noi stessi muore con noi. Ciò che facciamo per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.

Essere Massone non è indossare un grembiule o partecipare a tornate: è vivere con coerenza, con spirito critico, con cuore aperto. È camminare anche quando la strada è in salita, quando i fratelli mancano, quando il mondo sembra aver dimenticato il senso della Fratellanza.

E allora chi è Massone dentro conosce la strada, anche quando la nebbia offusca la vista. Conosce le fatiche, i momenti di solitudine, le delusioni. Ma sa anche che non può tornare indietro, perché la Luce che ha visto non può più essere ignorata.

Non nobis solum nati sumus. Non siamo nati solo per noi.

È questo che il Massone impara: che il proprio cammino è utile solo se diventa ponte per gli altri, se il proprio fuoco accende nuove luci, se la propria costruzione personale serve alla costruzione collettiva.

Ogni fratello che percorre questa strada lo fa con i suoi tempi, le sue prove, i suoi maestri interiori. E ogni passo lo avvicina a una verità che non si possiede, ma si vive.

Chi giunge ai gradi più alti non è migliore, ma più consapevole del peso dell’opera. È un operaio che sa che non vedrà mai il Tempio finito, ma che continuerà a lavorare con la stessa passione.

E allora, a te che leggi, fratello, sorella, o viandante spirituale: la tua strada la conosci.

È dentro di te.

Ti ha scelto prima ancora che tu scegliessi di camminarla.

Ti parla nei silenzi, nei simboli, nei sogni, nei fallimenti.

Cammina. Sempre. Con passo retto, con cuore ardente, con mente lucida.

E quando penserai di essere arrivato, ricorda:

Finis coronat opus. La fine corona l’opera.

Ma l’opera massonica non avrà mai fine. Perché il vero Massone sa che il cammino non si misura in gradi, ma in verità conquistate, pietre squadrate, luce donata.

La tua strada la conosci.

E ogni giorno hai il coraggio di percorrerla.