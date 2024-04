‘La Trilogia, atto unico – quello che non so’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 4 al 6 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Sul palco di Fortezza Est a Roma dal 4 al 6 aprile, ore 20:30, torna la sperimentazione di Bernardo Casertano che porta in scena per la prima volta ‘La Trilogia, atto unico – quello che non so’, dove si sfiorano e si compenetrano in un unico spettacolo tre precedenti lavori, ‘Dino’, ‘Caligola assolo.1’ e ‘Charta’.

‘La Trilogia, atto unico – quello che non so’ racconta le tre fasi dell’esistenza umana, portando in scena domande di senso, che convivono e plasmano il corpo e il sentire.

L’infanzia, l’età adulta, la genitorialità. Attraverso un filo di ferro teso da parte a parte si attraversano tre lavori, tre fasi dell’esistenza umana, tre momenti, tre anime.

‘Dino’ rappresenta l’età dell’infanzia, e pone la prima delle domande crudeli e pure, indagando la perfezione e l’ingenuità dell’essere umano di fronte alla vita e alla condizione umana.

Su quest’ultima si sofferma ‘Caligola – assolo.1’, accordando più voci ad un’unica e solitaria, ad un dialogo intimistico. Un inno alla spaventosa libertà che si raggiunge prendendo coscienza della solitudine.

Si prepara l’età matura in ‘Charta’, un corpo rivisitato, un personaggio che affascina richiamando una melodia popolare, ma che disorienta così destrutturato, uomo – bambino delicato, ingenuo, abbagliato da una vocazione, il desiderio di essere genitore e figlio, ma qual è più difficile?

Bernardo Casertano: Attore e regista, nasce a Caserta, il suo teatro è segnato dall’incontro con personalità quali: Odin Teatret di Eugenio Barba, compagnia Dynamis, Giancarlo Sepe, Danio Manfredini, Roberto Latini, Ilaria Drago, Anton Milenin, Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco, compagnia Sud Costa occidentale di Emma Dante, Roberto Castello, Muta Imago, Kevin Crawford, Roy Hart Theatre, Jean Paul Denizon, Francesco Villano.

Al cinema ha lavorato con Alessandro Dalatri, Paolo Genovese, Manetti bros, Paolo Vari, Carlo Verdone, Alessandro Avellino, Francesco Vicario, Fabrizio Costa.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico: €12,00

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni

prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 / 349-4356219