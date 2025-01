La tranvia si allunga all’interno del centro storico di Firenze

Inaugurato un nuovo tratto di due chilometri e mezzo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Taglio del nastro ed entrata in funzione per un nuovo tratto delle tranvia fiorentina: sei fermate e quasi due chilometri e mezzo, un po’ meno del doppio tra andata e ritorno, che allungano la linea T2 da Peretola a piazza Unità d’Italia con una variante che attorno alla Fortezza da Basso si allunga verso il cuore del centro storico verso viale Lavagnini, Poliziano, il Parterre in Piazza della libertà, via Cavour, San Marco e La Marmora per poi tornare verso viale Matteotti.

I lavori sono iniziati nel 2022 e l’opera è stata finanziata con 67 milioni, di cui 7 milioni e 200 mila euro arrivano dal PNRR.

Sulla linea passerà nelle ore di punta un tram ogni quattro minuti e mezzo, ottocento nell’arco di tutto il giorno da Peretola, e per due settimane il tratto dalla ‘Lavagnini – Fortezza’ a ‘San Marco Università’ sarà gratuito per tutti.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, commenta:

La tranvia non è solo fiorentina, ma un’opera che collegherà l’intera area metropolitana. Abbiamo infatti ormai trovato le risorse e sono già partiti i lavori per Bagno a Ripoli, a cui seguirà la linea per Campi, Bisenzio e Sesto Fiorentino. Diventa quindi una rete tranviaria di grande potenzialità, che in prospettiva potrà raggiungere Prato: soprattutto si tratta di un modello di trasporto vincente, efficiente ed ecologico, veloce come una metropolitana perchè a differenza di Roma o Milano non convive con le corsie di biciclette, taxi ed altri mezzi, ma dove, a differenza della metropolitana, non devi perdere tempo nello scendere o risalire da sottoterra. Un modello consacrato dal successo di quasi 40 milioni di biglietti venduti l’anno scorso.

La linea 2 della tranvia fiorentina, entrata in funzione nel 2019 insieme alla linea T1 Villa Costanza – Careggi, è stata cofinanziata dalla Regione Toscana attraverso i fondi europei del POR – FESR con un contributo totale – compresa la quota Ue e dello Stato – di oltre 50 milioni di euro.

In futuro le tranvia si allungherà dall’aeroporto di Peretola fino a Sesto Fiorentino e da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e Rovezzano.

All’inaugurazione era presente anche l’Assessore ai trasporti della Toscana, Stefano Baccelli.

