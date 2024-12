La Toscana delle donne, un 2025 all’insegna di arte e creatività

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana delle donne sceglie l’arte come messaggio di buon augurio per il 2025.

Ha i colori, i tratti, le immagini e la fantasia delle fumettiste Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram il calendario 2025 de La Toscana delle donne: dodici mesi impreziositi dalle opere delle tre illustratrici che sono state protagoniste della mostra ‘Esplorazioni’, curata da Lucca Comics&Games allestita dal 21 novembre fino a metà dicembre all’interno di Palazzo Strozzi Sacrati.

Sul filo della continuità, il calendario da tavolo riafferma i messaggi che le tre artiste hanno lanciato durante la terza edizione della rassegna de La Toscana delle donne, ideata da Cristina Manetti, e poi durante la mostra appena conclusa, riportando su ogni mese alcuni particolari di ciascuna delle tre opere realizzate appositamente per l’iniziativa e che, a marzo 2025, saranno battute all’asta tramite la piattaforma Catawiki in occasione di Lucca Collezionando.

Il ricavato dell’asta sarà destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne, in particolare le atlete della Nazionale afghana femminile di ciclismo, come ha annunciato la stessa Manetti alla serata inaugurale del Festival il 16 novembre scorso.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Al tempo stesso ringrazio due artisti che hanno voluto omaggiare la Toscana delle Donne con la loro arte, il loro ingegno e la loro fantasia: Elio De Luca che ha realizzato appositamente per noi ‘Il viaggio’, con una giovane donna che cammina in uno scenario splendido e selvaggio seguendo il suo cuore e Marco Lodola, che con la sua formidabile panchina luminosa, la ‘Attesa’, ha raffigurato un canto alla speranza.

Sono felice della collaborazione con Lucca Comics & Games che va in questa direzione e ci accompagna in un futuro in cui i talenti delle donne siano pienamente riconosciuti.

Emanuele Vietina, Direttore della manifestazione, spiega:

Lucca Comics & Games conosce bene la forza e le potenzialità del racconto per immagini, per questo abbiamo invitato tre artiste a dar vita ad un percorso espositivo di grande suggestione, per farci accompagnare dal loro sguardo nell’interpretazione delle lotte di libertà e nel viaggio verso ogni forma di parità; adesso questo racconto per immagini esce dalla dimensione espositiva e raggiunge quante più persone possibili con le pagine del calendario voluto dalla Regione, che ringraziamo per le importanti iniziative in cui ci ha coinvolti.