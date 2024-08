La Toscana delle Donne alla Versiliana. Manetti presenta edizione 2024

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In vista della terza edizione fissata come sempre a novembre, prosegue il suo cammino La Toscana delle donne che ha fatto tappa oggi al Caffè della Versiliana.

Dal palco di Marina di Pietrasanta Cristina Manetti, Capo di gabinetto della Presidenza della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne, ha presentato il programma che prenderà le mosse il prossimo 15 novembre: dieci giorni di eventi gratuiti e con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che saranno presenti per dare il proprio contributo.

Ancora più articolata, con tanti ospiti e tante novità, la manifestazione nata tre anni fa da una intuizione, si è trasformata in un progetto che si dipana tutto l’anno. E a parlarne oggi nel salotto più in della Versilia con Cristina Manetti c’erano la regista toscana Cinzia TH Torrini e il Direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri.

La serata è stata arricchita dagli intermezzi musicali affidati alla soprano Alessia Battini che, accompagnata al pianoforte dal maestro Massimo Salotti, ha cantato due arie tratte dalle opere di Pietro Mascagni ‘Cavalleria rusticana’ e di Giacomo Puccini ‘Turandot’.

Cristina Manetti ha detto:

La Toscana delle donne è nato come un festival ma è diventato qualcosa di più, un progetto per le donne, al fianco delle donne, che affronta i temi delle donne: dal lavoro, alla salute, alla parità di genere, alla violenza.

Credo che La Toscana delle donne sia un esempio efficace per raccontare le questioni femminili non in modo rivendicativo ma costruttivo, ricco e propositivo, un modo che veda insieme donne uomini uniti in questa battaglia per vedere riconosciuto pienamente il ruolo della donna.

Il cuore della nostra manifestazione è il 25 novembre, giornata per la lotta alla violenza di genere, ma siamo convinti che solo lavorando tutto l’anno sui temi dei diritti delle donne, solo con il dialogo, possiamo costruire insieme politiche in grado di perseguire concretamente la parità di genere, il cambiamento culturale che è necessario mettere in atto nella nostra società.