La Toscana delle donne: 25 novembre giornata di sensibilizzazione

A Francesco Montanari il Pegaso de La Toscana delle donne

Giornata di appuntamenti per La Toscana delle donne quella del 25 novembre.

In attesa che ad Arezzo, al Teatro Petrarca debutti stasera, in prima nazionale, ‘Carmen: l’ultimo incontro’, con Rossella Brescia, il Presidente Giani insieme a Cristina Manetti, capo di Gabinetto del Presidente, hanno consegnato il Pegaso de La Toscana delle donne a Francesco Montanari.

L’attore, sarà in scena stasera al Petrarca nei panni di Don José, mentre tra danza e parole Rossella Brescia interpreterà Carmen, personaggio femminile forte, anticonformista, tragicamente moderno, una donna come poche: zingara, bellissima, passionale, incantevole.

La sua modernità nasce dal suo slancio vitale fortissimo, dall’amore smisurato per la libertà e dal desiderio di indipendenza personale.

Lo spettacolo prodotto da AidaStudioProduzioni, nasce da un’idea di Elena Marazzita su testo di Debora Pioli con la regia di Marco Voleri ed ha ha il patrocinio di Amnesty Internazional Italia.

Insieme a Brescia e Montanari, ci saranno Amilcar Moret, danzatore; Agatha Fuoco debutta nel ruolo della piccola Carmen.

Coreografie a cura di Luciano Cannito Musica di Bizet e Schiavoni; Videoart, Maurizio Gaibisso; Sound designer Luca Contini.

La musica di Bizet enfatizza il suo modo di fare irridente, il suo vivere nell’attimo, come se la vita fosse leggera, tanto da poterla passare di slancio, come in una corsa, senza esitazioni, senza compromessi e con tutti i rischi che ciò comporta. Ma Carmen compie un errore terribilmente attuale: accettare un ultimo incontro.

La mattinata è proseguita in Piazza della Signoria, dove sull’arengario di Palazzo Vecchio il Presidente Giani e Cristina Manetti hanno partecipato al flash mob di QN per le Donne ‘Voci contro la Violenza’.