La Toscana contro tratta e sfruttamento esseri umani

Conferenza stampa di presentazione il 13 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Contrastare la tratta di essere umani, tutelare i diritti degli sfruttati e assicurare la qualità della vita sociale.

Sono questi gli obiettivi che persegue il progetto SATIS, Sistema antitratta toscano interventi sociali, promosso dal Comune di Viareggio (LU) in collaborazione con la Zona Distretto Versilia e in sinergia con la Regione Toscana, con un ampio partenariato di enti pubblici e privati, e operativo in tutto il territorio regionale.

Le attività del progetto, il bilancio dell’ultimo anno, e le novità previste, saranno illustrate martedì prossimo in una conferenza stampa in programma martedì 13 giugno, ore 12:30, a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Sala Pegaso.

Vi parteciperanno l’Assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, l’Assessore all’istruzione, politiche di genere e formazione Alessandra Nardini e Serena Mordini, segreteria tecnica del coordinamento SATIS Toscana.