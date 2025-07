La Toscana assegna Pegaso per la cultura a Go Nagai, cerimonia a Osaka

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Giornata intensa quella delle delegazione italiana presente all’Expo 2025 di Osaka.

Dopo la mattinata dedicata alle imprese toscane e agli investimenti, nel pomeriggio si è svolta la cerimonia di consegna del Pegaso per la cultura, il massimo riconoscimento nel settore della Regione Toscana, a Go Nagai, il fumettista, animatore e sceneggiatore giapponese che è considerato uno dei più importanti mangaka di sempre, autore di opere che hanno segnato la storia moderna.

È stato il capo delegazione toscano, l’Assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras, a consegnarlo, a nome del Presidente Eugenio Giani, nelle mani di Nagai.

Nella motivazione firmata dal Presidente Giani si legge:

E Leonardo Marras ha poi sottolineato di essere

È stata anche l’occasione per presentare, in anteprima mondiale, il progetto di realizzazione del Museo Internazionale del fumetto, che avrà sede a Lucca nella ex Manifattura Tabacchi, in pieno centro storico. Si tratta di un’impresa che vede protagonisti il Ministero della cultura, la Regione Toscana, il Comune di Lucca e Lucca crea.

L’Assessore Marras ha detto:

Grazie al nuovo Museo del fumetto la ex fabbrica di tabacchi diventerà la fabbrica delle idee della creatività, della fantasia e darà ai visitatori la possibilità di scoprire quanto talento può esserci in Europa, in Italia, in Toscana e di valorizzare il genio creativo per far esplodere l’intelligenza e non le bombe e per far unire i popoli anziché dividerli.