La terza edizione dei Climate Fiction Days al via a Pistoia

Per salvare il pianeta con la letteratura e altre narrazioni

Tornano a Pistoia dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days, la prima rassegna che parla di crisi climatica attraverso i libri, con storie che immaginano il futuro e aiutano a capire il presente.

Ma la scrittura non è l’unico modo di affrontare il tema del clima: nei Climate Fiction Days c’è spazio anche per tanti altri linguaggi, come il teatro, il fumetto, la musica, la TV e la tecnologia.

Sottolinea l’Assessore alla Cultura Benedetta Menichelli:

I Climate Fiction Days, che quest’anno si inseriscono all’interno del programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, dimostrano quanto la cultura possa essere uno strumento potente per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire da quella climatica. La rassegna si distingue per la poliedricità delle proposte, che accanto alla letteratura coinvolgono molti altri linguaggi espressivi e numerose voci del mondo culturale e scientifico, trasformando la città in uno spazio di confronto e immaginazione sul futuro del pianeta. Iniziative come questa rendono accessibile a tutti il tema della crisi climatica e aiutano a costruire maggiore consapevolezza collettiva.

Commenta Alessandra Repossi, ideatrice e direttrice artistica dell’evento:

Credo che la letteratura e gli altri linguaggi narrativi possano raccontare la crisi climatica non solo alla nostra mente razionale, come fanno giustamente i testi scientifici, ma anche all’immaginazione e alle emozioni. Queste possono farci capire e sentire fino in fondo quanto stiamo cambiando la nostra Terra e spingerci a intervenire attivamente per mitigare la crisi climatica. In tal senso credo davvero che la letteratura verde possa contribuire a salvare il pianeta.

Il programma

La terza edizione dei Climate Fiction Days si svolgerà in 6 giorni consecutivi, dal 17 al 22 marzo, nei quali si susseguiranno 16 incontri con 35 ospiti in 9 diverse location pistoiesi, in particolare negli spazi della Biblioteca San Giorgio, cuore pulsante della Capitale Italiana del Libro 2026.

Sarà un crescendo di eventi: dal reading poetico di Laura Pugno in ambiente sonoro alle storie e video di viaggio dell’antropologa Elena Dak, dalla lettura scenica di Anna Della Rosa da ‘Montagne e nuvole negli occhi‘, in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, agli incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori e agli utenti della Fondazione MAIC.

La rassegna entra poi nel vivo con l’inaugurazione di venerdì 20 marzo alla Biblioteca San Giorgio, in cui la conduttrice di Geo Sveva Sagramola racconta com’è cambiato il modo di parlare di crisi climatica in TV, e fra gli ospiti ci sono poi romanzieri come Bruno Arpaia, Nicoletta Vallorani e Michele Turazzi. Per la saggistica, Alessandro Raveggi e Valeria Fieramonte presentano le loro biografie dei pionieri dell’ambientalismo italiano Alexander Langer e Laura Conti, mentre per l’ecopoesia Fabio Pusterla e Francesco Terzago leggono i loro testi al Museo dell’Antico palazzo dei Vescovi, sullo sfondo del cinquecentesco Arazzo millefiori.

Interviene, inoltre, Andrea Gori, che è stato nominato ‘Impact Maker 2026’ dall’ente per il clima delle Nazioni Unite, riconoscimento concesso a sole 50 persone in tutto il mondo.

Non mancano infine i laboratori per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, condotti fra gli altri dall’entomologo scrittore Gianumberto Accinelli, un incontro, a cura di Francesca Riccioni, e un laboratorio di fumetti e infine un panel dedicato alla traduzione letteraria dei migliori romanzi sulla crisi climatica, con videocollegamento dalla Cina dello scrittore Baoshu.

Programma completo e informazioni si trovano sul sito climatefictiondays.it e sui profili Instagram e Facebook climatefictiondays. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti; i laboratori per bambini e ragazzi sono su prenotazione.

Promotori, sostenitori, partner e patrocini

I Climate Fiction Days 2026 rientrano fra le iniziative di Pistoia Capitale Italiana del Libro e sono promossi dall’associazione culturale Isole nel Sapere e realizzati in collaborazione con Biblioteca San Giorgio, Comune di Pistoia e Cesvot, con il contributo di: Fondazione Caript, Far.Com, Sezione soci Pistoia di Unicoop Firenze, Goti Arredamenti, Manzari Assicurazioni e con il patrocinio di Regione Toscana, CNR e Liquidice, programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea.

Tra i partner: Fondazione Teatri di Pistoia, Ufficio scolastico provinciale di Pistoia, Fondazione MAIC, Fondazione Gariwo, Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, Babel festival, Svizzera, Casa dei traduttori Looren, Svizzera, Officina di traduzione permanente, Università degli Studi di Milano – Bicocca. Media partner è Luce!.