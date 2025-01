‘La strega della montagna’ al Teatro Oscar

In scena il 19 gennaio a Milano

Al Teatro Oscar di Milano, domenica 19 gennaio, alle ore 16:00, sarà in scena ‘La strega della montagna’, produzione Teatro Oscar Danzateatro, regia Gabriella Foletto e Daniela Monico.

Teatro d’Attore rivolto prevalentemente ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Alina non è una cattiva strega, è solo che non sa volare. Andando a sbattere continuamente contro gli alberi della sua montagna piccola si riempie di graffi e lividi ogni volta che tenta di spiccare il volo. La giovane strega non ammette il suo errore e incolpa la foresta, minacciandola senza rimorsi di rasarla al suolo.

Ughetta, una saggia civetta dall’accento anglosassone, con l’aiuto di tutte le creature che popolano la foresta, richiama la più anziana strega Malia, esperta in lezioni di volo. Grazie all’intervento di Malia, Alina capisce il suo errore ed accetta di prendere lezioni per imparare a volare al di sopra degli alti fusti della montagna piccola.

Biglietti:

Ingresso intero 10€

Ingresso ridotto 6€ bambini fino ai 10 anni

+ prevendita con acquisto online

https://www.vivaticket.com/

Teatro Oscar di Milano

Via Lattanzio 58

20137 Milano

www.teatrooscardanzateatro.it

info@teatrooscardanzateatro.it

02-5455511 / 335-5294652