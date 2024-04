In scena a Roma dall’11 al 21 aprile

L’amore al centro del nuovo spettacolo ‘La strana cotta’ al Teatro Golden di Roma dall’11 al 21 aprile con Danilo De Santis e Francesca Nunzi.

Una commedia divertentissima, nella quale esiste una regola non scritta: al primo appuntamento è vietato parlare dei propri ex. Danilo, però, si ritrova costretto a farlo. Stefania, La donna di cui lui si è istantaneamente innamorato, per una curiosa coincidenza, conosce le sue ultime tre fidanzate.

È così che il primo appuntamento, che Danilo aveva organizzato nei minimi dettagli, subisce una deviazione inaspettata che porterà i due amanti a giocare con le carte scoperte. I due cercheranno di capire perché è diventato così difficoltoso avere una relazione stabile e felice.

Insomma, di chi è la colpa? E se non ci fosse soluzione a questo enigma? Venite a scoprirlo a teatro con ‘La strana cotta’, uno spettacolo nuovo pieno di colpi di scena.

Orari spettacoli

giovedì – venerdì ore 21:00

sabato ore 17.00 e 21:00

domenica ore 17.00.

Teatro Golden

Via Taranto, 36

Roma

Telefono / WhatsApp

06-70493826

mail info@teatrogolden.it