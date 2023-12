La startup biotech Dorian sceglie la Toscana per la sua sede italiana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Vogliamo ringraziarvi per l’opportunità e il progetto che avete costruito. Da settembre ad oggi abbiamo avuto l’occasione di approfondire alcuni aspetti operativi e siamo orgogliose di annunciare che abbiamo deciso di aprire una nostra succursale in Toscana.

Così Maddalena Adorno, CEO di Dorian Therapeutics, startup biotech presente dal 2018 in Silicon Valley, ha chiuso i lavori della sessione che ieri pomeriggio, 5 dicembre, all’interno della missione delle 18 startup e PMI innovative toscane a San Francisco, è stata dedicata alla presentazione del progetto ‘Casa Toscana’ finanziato da Giunta e Consiglio regionale.

Maddalena Adorno e Benedetta di Robilant, le due fondatrici dell’azienda, si sono conosciute all’Università di Stanford e hanno deciso insieme di studiare i processi dell’invecchiamento e della longevità con l’obiettivo di creare una nuova generazione di terapie che ringiovaniscono i tessuti e ripristinano la funzionalità degli organi.

Continua Adorno:

Commenta Leonardo Marras, Assessore a economia e turismo:

La decisione di Dorian Therapeutics, poi, vale per noi ancora di più, perché la scelta della Toscana, e di Siena in particolare, conferma il grandissimo valore dell’ecosistema economico regionale legato alle scienze della vita.

Accogliamo la notizia con grande soddisfazione. A poco tempo dall’avvio di questo progetto si vedono già i primi frutti positivi: quando si costruisce una relazione è sempre a doppia direzione e quindi, in questo caso, accompagnare le aziende a conoscere la realtà della Silicon Valley ma anche far conoscere le possibilità offerte dalla nostra regione ad imprese estere.

Aggiunge il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo:

Quando abbiamo conosciuto Maddalena in occasione dell’inaugurazione di Casa Toscana due mesi fa a sapevamo che lei poteva scegliere di andare ovunque.

Ma proprio questo progetto è stata l’occasione per presentarle e farle conoscere l’ecosistema offerto dalla Toscana al mondo delle startup e dell’innovazione.

In questi due mesi abbiamo lavorato per mostrarle quante e quali opportunità potevamo offrire a una realtà come Dorian e a una sperimentazione di rilievo internazionale come quella che stanno portando avanti.

Oggi, la sua scelta, ci rende davvero orgogliosi ed è la dimostrazione che questo progetto, sostenuto trasversalmente da tutto il Consiglio regionale, è in grado di rendere la nostra regione sempre più attrattiva e protagonista a livello internazionale.