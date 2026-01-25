‘La stanza di Julio Cortázar’ al TeatroBasilica

In scena a Roma dal 27 al 28 gennaio

Dal 27 al 28 gennaio 2026, al TeatroBasilica di Roma, va in scena ‘La stanza di Julio Cortázar’, progetto del Gruppo della Creta concepito come esperienza immersiva a turni, dalle 18:00 alle 23:00, ogni trenta minuti per sei spettatori.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Alessandro Di Murro, con drammaturgia di Tommaso Emiliani, e prende forma nell’interpretazione di Jacopo Cinque e Bruna Sdao, con disegno luci di Matteo Ziglio e costumi di Giulia Barcaroli.

Tra rigore concettuale e dispositivo ludico, l’opera si ispira all’immaginario e alla lezione di Rayuela di Julio Cortázar, assumendone la struttura aperta e interrogativa: un teatro che non si limita a raccontare, ma chiama lo spettatore a scegliere, a dubitare, a esporsi. La produzione è firmata Gruppo della Creta, con consulenza scientifica di Joel Bardo.

‘Rayuela’, il ‘gioco della campana’ in spagnolo, è il capolavoro letterario di Julio Cortázar che rompe gli schemi tradizionali della narrazione: si può leggere in ordine lineare, a salti o in modo arbitrario. Il risultato è sorprendente: è il lettore a determinare il senso del racconto.

Ne ‘La stanza di Julio Cortázar’ gruppi di sei spettatori dovranno porre delle domande e smascherare un’intelligenza artificiale che si finge umana. Per questo dentro ‘La stanza’ non c’è la classica storia, dentro ‘La stanza’ si gioca. Un rompicapo sull’identità che indaga il rapporto tra uomo e macchina.

Inoltre, mentre si aspetta il proprio turno di ingresso, è possibile fare varie attività: guardare i video – diari che Jacopo Cinque ha registrato mentre allenava JackBot, il programma di intelligenza artificiale che il pubblico sarà chiamato ad interrogare per svelarne la vera natura, giocare a campana su dei tabelloni disegnati per terra; godersi un calice di vino e ascoltare la playlist a tema Rayuela.

Lo spettacolo – dopo lo studio della scorsa stagione – debutta in prima nazionale dal 27 al 28 gennaio al TeatroBasilica

Credits:

un’idea di Alessandro Di Murro

drammaturgia di Tommaso Emiliani

con Jacopo Cinque, Bruna Sdao

disegno luci Matteo Ziglio

costumi Giulia Barcaroli

direttrice organizzativa Giorgia De Giorgi Sarcuni

fotografie Simone Galli

consulente scientifico Joel Bardo

produzione Gruppo della Creta

Informazioni

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10

Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519