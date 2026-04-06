‘La sorella migliore’ al Teatro Vascello

Vanessa Scalera in scena a Roma dall’8 al 12 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Dall’8 al 12 aprile presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘La sorella migliore’ di Filippo Gili, con Vanessa Scalera, Alessandro Tedeschi, Aurora Peres e Michela Martini.

Scene Francesco Ghisu, disegno luci Giuseppe Filipponio, musiche Roberto Angelini, costumi Eleonora Di Marco, regia Francesco Frangipane, una produzione Argot Produzioni, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito.

Durata 100’.

Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita?

Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto, gli stessi in cui vivono per chissà quanti anni ancora, le persone legate alla donna uccisa?

E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiato di una tale nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza, verso la diluizione di un tale peso?

Ma poi siamo così sicuri che un familiare, una strana sorella, per quanto possa amare lo stolto, gli regalerebbe questa comoda verità?

Oppure a suo modo, mettendo da parte l’amore – e forse per chissà quali pregressi – gliela farebbe comunque scontare?

Vanessa Scalera è la protagonista di questo intenso e appassionante dramma familiare. In La sorella migliore l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto, che è morale.

Info e prenotazioni esclusivamente tramite abbonamenti Zefiro , Eolo e Card Libera E Card Love e ViviCinemaeTeatro, info promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Biglietti: Intero 25 euro – Ridotto over 65: 20 euro – Ridotto addetti ai lavori del settore e Cral/Enti convenzionati: 18 euro – Ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori esclusivamente delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro e gruppi di almeno 10 persone 16 euro a persona.

È possibile acquistare i biglietti, abbonamenti e card telefonicamente 065881021 con carta di credito e bancomat abilitati,

acquista direttamente alla biglietteria

acquista tramite bonifico bancario solamente per gruppi di almeno 10 persone a favore di Coop. La Fabbrica dell’Attore E.T.S. Banca Intesa San Paolo ag. Circ. Gianicolense 137 A di Roma iban IT28f0306905096100000013849

oppure acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-sorella-migliore/268563

Info: 06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Monteverde Roma

Orari spettacoli

dal lunedì al venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:00

Biglietteria

intero € 25

over 65 € 20

Cral e convenzioni € 18

studenti € 16