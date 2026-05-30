La solidarietà di Fico al Sindaco di Quarto (NA) Antonio Sabino

Il Presidente: ‘La violenza non deve mai trovare spazio nella nostra democrazia’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimo, a nome della Giunta regionale della Campania, piena solidarietà al Sindaco di Quarto Antonio Sabino per le gravi minacce ricevute.

La violenza non deve mai trovare spazio nella nostra democrazia e atti di questo genere vanno sempre condannati con fermezza.

Nessuna intimidazione potrà fermare il lavoro serio e responsabile delle istituzioni e di chi ogni giorno opera nell’interesse delle comunità e dei cittadini.