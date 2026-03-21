La soglia: l’equinozio di primavera

Esiste un istante, nel corso dell’anno, in cui il mondo trattiene il respiro.

Non è un momento che si vede ad occhio nudo, né si avverte nel rumore delle cose quotidiane.

Eppure, chi ha imparato ad ascoltare il ritmo più profondo dell’esistenza lo riconosce con certezza: è il momento in cui la Luce e l’Ombra si guardano negli occhi, senza che l’una prevalga sull’altra. Un equilibrio perfetto, sospeso tra la notte che si ritira e il giorno che avanza.

L’equinozio di primavera è questa soglia. Non una linea astratta tracciata dai calendari, ma un punto vivo nel tessuto del cosmo, in cui la natura stessa sembra ricomporsi in una quiete gravida di forza.

I semi custoditi nella terra dormono l’ultimo loro sonno: fra poco, risponderanno a un richiamo antico che nessuna gelata ha mai saputo spegnere del tutto.

Quella forza non conosce esitazione. Spinge, rompe, fiorisce, non perché ignori la fatica, ma perché sa, da sempre, che la Luce tornerà.

Nel Tempio, questo passaggio è per noi molto più che un fenomeno astronomico. È il segno del ritorno della Luce nell’uomo e nella donna che, nel lavoro iniziatico, cercano costantemente di armonizzare le proprie ombre con il proprio splendore interiore.

Come l’alba che tinge d’oro il velo della notte, la Luce dell’equinozio ci invita a riconoscere la possibilità di rinascere, ogni volta che scegliamo la consapevolezza al posto dell’inerzia, ogni volta che decidiamo di alzare lo sguardo verso l’Oriente.

Victor Hugo scriveva:

E il sole non si era mai visto così bello come quella mattina.

Quella bellezza non nasce solo dall’esterno: è il riflesso della luce che si accende dentro l’essere umano quando si libera dal buio della paura, dell’egoismo, dell’ignoranza. È una bellezza guadagnata, non ricevuta in dono.

L’Oriente non è solo una direzione nello spazio. È una condizione dell’anima. È là dove sorge la Luce, dove inizia il cammino verso la conoscenza e la verità.

Ogni volta che varchiamo la soglia del Tempio, orientiamo il passo, e prima ancora il pensiero, verso quella sorgente. Non per raggiungerla una volta e fermarci, ma per camminare nella sua direzione ogni giorno, consapevoli che il viaggio stesso è già la risposta.

Nell’equinozio, l’Oriente Eterno si rivela come simbolo duplice: esso è il luogo da cui viene la Luce, ma anche la destinazione finale di tutto ciò che ha compiuto il proprio ciclo terreno.

Quando pensiamo a un Fratello o a una Sorella che ci ha preceduto nell’Oriente Eterno, non dobbiamo immaginare una fine, ma una trasformazione.

Una transizione in un’altra forma di luce.

Mors janua vitae. La morte è la porta della vita.

Lo recitano i testi sapienziali: e il ciclo delle stagioni, specchio perfetto dell’Ordine universale, ce lo ripete con voce costante e dolce. Nulla finisce davvero. Tutto si trasforma.

Ogni germoglio che rompe la crosta della terra, ogni fiore che si apre al sole, ci ricorda il mistero di chi, andando all’Oriente Eterno, non muore davvero.

Nel rito funebre, iniziato a Mezzanotte per simboleggiare le tenebre supreme in attesa dell’Alba, i colpi rituali scandiscono la continuità: il debole per la nascita, il forte per la forza vitale, il debole di nuovo per l’ultimo respiro, e poi il silenzio che precede l’aurora.

Ogni Fratello e Sorella che vi giunge lascia dietro di sé tracce luminose, come stelle che continuano a brillare nella notte dei nostri lavori.

Il compito dell’apprendista, in questo tempo di luce rinnovata, è chiaro e insieme misterioso: coltivare il seme che gli è stato affidato nel momento dell’iniziazione. Un seme piccolo, fragile, ma pieno di forza potenziale.

Ogni volta che ri-torna nel Tempio, dovrebbe sentirlo pulsare dentro, come un germoglio che spinge per farsi spazio tra le zolle delle abitudini e delle paure.

Il lavoro sulla pietra grezza è come la cura di un giardino interiore. Richiede pazienza, umiltà, costanza. L’Equinozio insegna che la trasformazione non è mai violenta, ma naturale, progressiva, necessaria.

La Luce non invade l’oscurità: la persuade, la illumina, la attraversa dolcemente. Così anche la conoscenza non si impone, ma fiorisce in chi è pronto a riceverla.

Ogni insegnamento dell’Arte, ogni parola scambiata in fraternità, ogni gesto rituale diventa una goccia di rugiada che nutre il piccolo giardino simbolico di ognuno di noi.

La Primavera, nella sua dolcezza potente, parla soprattutto alla parte femminile dell’anima, quella che genera, accoglie e trasforma. È la Madre Terra che si scuote dal sonno, che accompagna silenziosamente il miracolo della vita.

Nel rito e nella meditazione, questa energia si manifesta come sensibilità intuitiva, come capacità di percepire i cicli naturali e interiori come parte dello stesso respiro universale.

Essere Apprendista significa anche imparare ad ascoltare la voce del mondo invisibile: quel sussurro che ci guida verso la Luce dell’Oriente interiore. È una chiamata dolce ma incessante, una promessa di completezza.

Come il trifoglio, emblema antico legato a questo tempo, intreccia tre foglie in unità armonica, così l’iniziato impara a intrecciare istinto e ragione, emozione e volontà, nel proprio cammino verso l’equilibrio.

L’Equinozio ci invita a sostare tra due dimensioni: il visibile e l’invisibile, la presenza e la memoria, la vita che inizia e quella che persiste. In questo spazio sospeso, in questa soglia, riconosco la mia piccola parte nel grande disegno. Non sono che una scintilla del fuoco eterno, eppure ogni scintilla è necessaria alla fiamma.

Quando penso all’Oriente Eterno, non lo immagino come fine, ma come origine. Lì riposa la Luce che anima tutte le luci, il principio che alimenta il fuoco delle candele nel Tempio e il battito del cuore umano.

L’equilibrio cosmico che l’Equinozio incarna non è una conquista definitiva: esige vigilanza costante, cura quotidiana, impegno rinnovato.

La Luce prevale solo se custodita con fervore.

Ogni Equinozio è dunque una lezione che non si finisce mai di imparare. Ogni rinascita è figlia di una notte trascorsa nel silenzio della terra. Ogni cammino verso l’Oriente inizia dall’interno, non da fuori.

Nella misura in cui impariamo a unire la nostra luce alle nostre ombre, a vedere la morte come trasformazione e la vita come ciclo, scopriamo che l’Oriente Eterno non è un luogo lontano, ma una condizione dell’anima pacificata.

Pablo Neruda scriveva:

Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi.

E quella forza trasformatrice è esattamente ciò che il lavoro iniziatico cerca in ciascuno di noi: risvegliare la bellezza dormiente, restituire alla vita ciò che l’inverno sembrava aver sepolto.

Così, con umiltà e speranza, raccolgo l’insegnamento di questo tempo di luce e lo trasformo in un impegno quotidiano: lavorare sulla mia pietra, accendere la mia candela, tenere vivo nel cuore il senso del ritorno e della rinascita.

La primavera è l’eterno ritorno del possibile.

Che sia anche, per noi, l’eterno ritorno della Luce.

Che la Luce illumini i nostri passi e il Tempio risplenda, eterno, nella notte del mondo.