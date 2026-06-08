La sindrome dell’ovaio policistico – Parte 1

La sindrome dell’ovaio policistico, PCOS, è il disturbo endocrino più comune nelle donne in età riproduttiva.
Spesso si osservano in queste donne tratti esteriori delle manifestazioni che sottendono alla patologia dal punto di vista endocrino, abbastanza tipici e descritti, poi, con una prevalenza di un abitus caratterizzato da sovrappeso e segni di aumentata produzione di androgeni e, quindi, con peluria, acne e seborrea.
Si tratta di una patologia complessa, che influisce in misura molto significativa sulla salute e la qualità di vita della donna. In essa si intrecciano fattori genetici, ormonali, ambientali e comportamentali.
I criteri utilizzati per la diagnosi sono diventati nel tempo più accurati, consentendo di definire con maggiore precisione clinica quattro fenotipi con caratteristiche riproduttive, metaboliche e psicologiche differenti.
Questi fenotipi sono stati ben descritti nel 2019 da Garima Sachdeva e collaboratori e confermati dalle ultime linee guida internazionali ESHRE:
– fenotipo A, PCOS classica: iperandrogenismo + disfunzione ovulatoria + ovaie policistiche. Presenta un maggiore rischio metabolico, un maggiore accumulo di grasso bianco viscerale e una maggiore resistenza all’insulina;
– fenotipo B, PCOS senza ovaie policistiche: iperandrogenismo + disfunzione ovulatoria;
– fenotipo C, PCOS ovulatoria: iperandrogenismo + ovaie policistiche;
– fenotipo D, PCOS non iperandrogenica: disfunzione ovulatoria + ovaie policistiche.
L’adolescenza è la fase della vita in cui la diagnosi è più complessa, perché i criteri della PCOS includono normali eventi fisiologici che si verificano durante la pubertà.
Con l’avanzare dell’età, la sindrome evolve da malattia riproduttiva a disturbo maggiormente caratterizzato in senso metabolico.
Insieme ai disturbi metabolici, fra cui la resistenza all’insulina e anomalie del dispendio energetico, la PCOS è riconosciuta come un importante fattore di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari in età avanzata.
Inoltre, ci sono prove di un clustering a livello famigliare delle caratteristiche endocrine e metaboliche della malattia. Anche la dieta e l’obesità sembrano contribuire al fenotipo.
Nel prossimo articolo affronteremo i complessi meccanismi fisiopatologici alla base della patologia.
Autore Altiero Biello
Altiero Biello, medico-chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con particolare competenza in infertilità di coppia, diagnostica ecografica, medicina in menopausa. Dirigente Medico presso PMA Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA), specialista territoriale, pratica tutte le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. Cultore di Studi Tradizionali è il fondatore dell’Associazione Culturale “Il filo sotterraneo: oltre la nebbia” alla ricerca di testimonianze di studiosi, traduttori ed archeologi indipendenti che sembrano far risalire la nostra civiltà ad un’antichissima tradizione e cultura.