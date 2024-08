La sicurezza dei sanitari è al centro dell’agenda toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dopo gli ultimi episodi l’Assessore al diritto alla salute della Toscana Simone Bezzini raccoglie l’invito di Gerardo Anastasio, Segretario dell’ANAAO ASSOMED Regione Toscana, sindacato dei medici e dirigenti sanitari.

Nel merito Bezzini puntualizza:

Un impegno che abbiamo intensificato nell’ultimo anno, investendo oltre due milioni di euro per la sicurezza degli operatori sanitari e socio sanitari, potenziando le misure di prevenzione e dotando i professionisti e le strutture di strumenti di segnalazione del rischio.

In Toscana abbiamo lavorato con determinazione per promuovere maggiori ed omogenei livelli di sicurezza nelle strutture sanitarie, migliorare i livelli di sicurezza del personale, gestire ogni singolo episodio segnalato e monitorare l’andamento degli eventi.

L’Assessore annuncia che a breve sarà fatto il punto sulle misure adottate con i rappresentanti sindacali della dirigenza medica e del comparto, gli ordini professionali, i direttori e i rappresentanti per la sicurezza e la prevenzione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Aggiunge:

Sarà anche l’occasione per presentare le nuove iniziative a cui abbiamo lavorato in questi mesi per incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dei professionisti.