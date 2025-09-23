‘La Serenata’: trio d’archi straordinario per ‘Il Canto di Partenope’

Il 25 settembre concerto nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina a Napoli

Una serata di intensa bellezza musicale, tra suggestioni partenopee e capolavori del repertorio europeo, prenderà vita nel cuore del centro storico di Napoli.

Giovedì 25 settembre, alle ore 19:30, la monumentale Chiesa di Santa Maria Donnalbina, via Donnalbina, 6, il Collegium Philarmonicum presenta un concerto della rassegna musicale ‘Il Canto di Partenope – La Musica cambia la vita’, un concerto per trio d’archi che promette emozioni profonde e un’immersione totale nella magia della musica.

‘La Serenata’ – questo il titolo dell’evento – vedrà protagonisti tre musicisti d’eccezione: Gabriele Pieranunzi, Francesco Fiore, Pierluigi Sanarica.

In programma per la serata musiche di Ludwig van Beethoven ed Ernő Dohnányi, per un viaggio sonoro che coniuga la potenza della tradizione classica alla sensibilità di una serata intima e avvolgente.

Il progetto è parte dell’iniziativa ‘La Musica Cambia la Vita’, rassegna del Collegium Philarmonicum che celebra il potere trasformativo dell’arte e il legame profondo tra musica e comunità.

In una città come Napoli, dove i luoghi e le note parlano la stessa lingua antica, ogni concerto è un atto d’amore.

Un evento da non perdere, per chi crede che la musica possa ancora commuovere, educare, e – davvero – cambiare la vita.

Biglietti

intero: € 10 – ridotto: € 5

In vendita su: azzurroservice.net e vivaticket.com – presso i rivenditori autorizzati

Info e prenotazioni

www.collegiumphilarmonicum.it

collegiumphilarmonicum22@gmail.com

+39 3288692445