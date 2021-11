‘La Sentinella, Dallo Studio al Mondo’, presentazione libro

In programma il 19 novembre a Libreria Mittel, Platea e A21 di Lodi

Venerdì 19 novembre, ore 19:30, Libreria Mittel + Platea Palazzo Galleano + A21, via Lodino 41, a Lodi, Andrea Bianconi presenta il suo volume ‘La Sentinella, Dallo Studio al Mondo. Il viaggio di una poltrona in un libro’ edito da Vanillaedizioni, cronistoria per immagini e parole del viaggio della poltrona della performance itinerante ‘Sit Down to Have an Idea’, progetto realizzato in collaborazione con Casa Testori e Fondazione Coppola e a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

In dialogo con l’architetto Carlo Orsini e introdotto da Luca Fiore e Francesco Gesti, Bianconi racconterà la genesi e lo sviluppo storico e geografico in sette tappe dell’opera che da Arzignano, in provincia di Vicenza dove vive l’artista, ha attraversato da Nord a Sud l’Italia, accompagnando immagini e parole con la musica di ControlRUM alla chitarra e percussioni.



Nell’intento dell’artista, la serata a Lodi si pone come un nuovo momento evolutivo della performance in fieri, più che semplicemente un resoconto: in un dialogo ideale con il territorio e la città, in una riflessione tra presente e passato sull’arte pubblica e i suoi fantasmi, Bianconi intende portare la poltrona di ‘Sit Down to Have an Idea’ sulle rovine di un’opera di land art lungo in fiume Adda, alle porte della città.

Scrive lo stesso Bianconi:

Ho deciso di donare una poltrona ‘Sit Down to Have an Idea’ alla Libreria Mittel e alla città di Lodi, un punto di osservazione, una riflessione, una sentinella sulla catasta di rovine che un tempo era un’opera d’arte, e di ciò che ne è rimasto. Penso che osservare, guardare, pensare, riflettere siano prese di coscienza su chi siamo e sulla nostra vita. Il passato è parte del presente ed è parte del futuro. Costruiamo il nostro futuro osservando anche il nostro passato, fonte di riflessione e di ricostruzione. La poltrona delle idee in questo caso entra nel nostro passato e nella nostra coscienza verso il futuro.

Partendo dalla sede delle tre realtà coinvolte, Mittel, Platea e A21, la poltrona verrà a scadenza mensile trasportata per la città sino al sito sulle rive del fiume e i resti dell’opera, per riproporre la performance e innescare nuovamente momenti di dialogo con la cittadinanza, il paesaggio, l’arte e le istituzioni culturali.

Ingresso consentito solo con Green Pass.