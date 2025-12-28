‘La seconda vita delle Certose’ alla Certosa di San Giacomo

La presentazione del volume è in programma a Capri (NA) il 29 dicembre

I Musei e Parchi Archeologici di Capri (NA) nella sede della Certosa di San Giacomo accolgono lunedì 29 dicembre, ore 15:00, la prima presentazione del volume ‘Le seconde vite delle Certose – Il patrimonio italiano dell’architettura certosina nell’età contemporanea’, edito dalla casa editrice Allemandi a cura di Gemma Belli e Alessandra Panicco.

Ai saluti istituzionali del Sindaco della Città di Capri Paolo Falco, seguirà l’introduzione del Direttore delegato dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco.

Presenterà il volume Fabio Mangone, professore ordinario dell’Università di Napoli Federico II, grande specialista di architettura medievale e moderna e soprattutto ampio conoscitore della storia edilizia di Capri. Sarà presente una delle curatrici, Gemma Belli.

Il volume, fresco di stampa, raccoglie gli atti di un importante convegno tenutosi proprio a Capri, nella Certosa di San Giacomo, il 13 e 14 settembre 2024 nell’ambito di un progetto promosso dal Politecnico di Torino e dall’Università di Napoli Federico II.

L’incontro era dedicato allo studio della storia e delle trasformazioni architettoniche delle certose italiane tra Otto e Novecento. Dopo le soppressioni imposte alle comunità religiose i monasteri certosini hanno attraversato una lunga fase di crisi, con esiti diversi.

Durante le due giornate si sono esplorati in modo comparativo i risultati di questi processi di adattamento, in una prospettiva di tutela e di valorizzazione.

Il Direttore delegato, Luca Di Franco, racconta:

È molto importante offrire al pubblico la presentazione di un libro che racconta la storia più recente di uno dei monumenti simbolo della storia di Capri, divenuto oggi il polo culturale e museale dell’isola. Oggi il Museo Diefanbach, il Museo Archeologico, spazi espositivi e polifunzionali popolano gli ambienti della più antica Certosa di San Giacomo in un racconto pluristratificato nel tempo. Grazie a questo volume Capri è contestualizzata all’interno di un patrimonio architettonico a scala nazionale. Siamo molto lieti di ascoltare le parole di Fabio Mangone e della curatrice Gemma Belli e di accogliere la prima presentazione del volume nella Certosa di San Giacomo durante le festività natalizie.

I Musei e Parchi Archeologici di Capri gestiscono la Certosa di San Giacomo con il Museo Archeologico di Capri, Villa Jovis, Casa Rossa, la Villa di Damecuta, Grotta Azzurra e la Villa di Gradola.