La scultura ‘Dancing Pumpkin’ di Yayoi Kusama arriva in Australia

La retrospettiva Yayoi Kusama sarà disponibile dal 15 dicembre 2024 al 21 aprile 2025 al NGV International di Melbourne / Narrm

Melbourne / Narrm è il cuore pulsante dell’Australia per tutto ciò che riguarda moda, food, cultura, arte e grandi eventi.

A Melbourne, la ricca storia culturale si mescola alle tendenze più innovative, offre una ricca scena culinaria, imperdibili grandi eventi e mostre di livello internazionale vengono ospitate dalla capitale del Victoria.

A Melbourne / Narrm l’arte è di casa: dalla street art che anima i celebri vicoli cittadini alle mostre e spettacoli di calibro internazionale e locale. Proprio in questa città australiana ‘Dancing Pumpkin’ fa il suo debutto in Australia come parte dell’esposizione mondiale di punta della celebre artista giapponese Yayoi Kusama.

Esposta in precedenza nel mondo: al New York Botanical Garden nel 2021 e al Museum of Islamic Art in Qatar nel 2022/2023.

Esposta in tutto il piano terra del NGV International, Yayoi Kusama è una delle retrospettive più complete mai dedicate all’opera dell’artista a livello mondiale.

La mostra ripercorre l’intera carriera di Kusama, dall’infanzia fino ai giorni nostri, attraverso una ricca selezione di opere provenienti dalla collezione personale dell’artista, oltre che da istituzioni e collezioni private in Giappone e in Australia.

Con dipinti, sculture, collage, moda, film e installazioni, la mostra rivela l’incredibile ampiezza della pratica multidisciplinare di Kusama.

‘Dancing Pumpkin’, è la gigantesca scultura di zucca in bronzo alta 5 metri e pesante più di nove tonnellate, risulta essere una delle più grandi e ambiziose interpretazioni della zucca mai realizzate da Kusama.

Portando il suo motivo iconico in una nuova dimensione concettuale, le gambe imponenti sembrano contorcersi e sollevarsi in aria, suggerendo un movimento gioioso. Al NGV International, i visitatori possono passare sotto la scultura e ammirare la celebre zucca di Kusama da una nuova prospettiva.

L’artista giapponese Yayoi Kusama, nata nel 1929, si appassionò alle zucche da bambina nella fattoria della sua famiglia a Matsumoto. Questo motivo è diventato un’icona della sua lunga carriera, comparendo in disegni, dipinti, sculture e stanze a specchi.

Kusama è famosa per il suo stile unico, fatto di colori e simboli, che le ha permesso di creare opere immersive e intime. Ha lasciato un segno indelebile in movimenti come il minimalismo, la pop art e l’arte femminista.

La mostra Yayoi Kusama sarà aperta dal 15 dicembre 2024 al 21 aprile 2025 presso il NGV International, Melbourne/Narrm.

Biglietti e informazioni sono disponibili sul sito NGV.MELBOURNE.