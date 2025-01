La scomparsa di Oliviero Toscani, il cordoglio di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani ricorda, addolorato, Oliviero Toscani scomparso oggi.

Giani prosegue:

Ha saputo usare la macchina fotografica per sovvertire un sistema che manipola la razza umana per realizzare una pubblicità commerciale, mostrando un mondo fatto non solo di modelle e di bambini biondi sorridenti.

Ricordo ancora l’ultimo lavoro che ha fatto per noi, quello di scegliere il volto femminile più rappresentativo della Toscana.

Lo trovò in una giovane specializzanda in medicina, una scoperta, ricordo, che l’aveva meravigliato ma d’altra parte disse, senza meraviglia non c’è creazione. Per tutto questo gli saremo grati.

Alla famiglia vanno le mie condoglianze istituzionali e personali.