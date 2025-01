‘La Scienza nell’Aria’ a Città della Scienza

Gli appuntamenti del 25 e 26 gennaio

‘La Scienza nell’Aria’ è il titolo del weekend del 25 e 26 gennaio a Città della Scienza a Napoli: in modo divertente e interattivo, sarà possibile scoprire di più sui fenomeni atmosferici e sul ruolo dell’aria nella nostra vita.

Un viaggio a tema di due giorni che promette di essere un’esperienza educativa e coinvolgente per visitatori di tutte le età, con una serie di attività e spettacoli scientifici.

I partecipanti potranno esplorare vari laboratori e dimostrazioni, tra cui: ‘Esperimenti con Gas’ per scoprire le proprietà dei gas attraverso esperimenti interattivi che rivelano le loro sorprendenti caratteristiche; Laboratorio Botanico ‘Il cibo delle piante’, un lab per i piccoli dai 3 ai 6 anni, dove i piccoli scopriranno come cresce una pianta e di cosa si nutre, piantando un seme.

Costruzione di un ‘Balloon Car’ per i bambini dai 7 ai 10 anni, questo laboratorio permetterà di costruire una macchina ad aria utilizzando materiali di riuso, promuovendo un approccio ecologico; ‘La macchina degli scarabocchi’ attività per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, questo laboratorio creativo esplorerà la corrente elettrica e i circuiti attraverso la costruzione di una Scribbling Machine; Science Show ‘Giochi di Gas’ uno spettacolo che illustra l’importanza dei gas nell’atmosfera e presenta esperimenti affascinanti per tutta la famiglia.

Come sempre non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea e alle mostre ‘Antropocene’ e ‘Insetti & Co.’, oltre agli spettacoli in programma la Planetario per offrire un’esperienza ludica ma al tempo stesso formativa: il giusto mix tra scienza e divertimento.