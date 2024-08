‘La scienza dei Pokémon’: Willy Guasti al Museo degli Innocenti

Il 17 agosto a Firenze incontro con il celebre divulgatore scientifico

Nuovo appuntamento nelle sale di ‘Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi’, la mostra in corso al Museo degli Innocenti a Firenze, dove sabato 17 agosto alle 16:00 arriva Willy Guasti, divulgatore scientifico amatissimo sul web e fondatore di Zoosparkle, uno dei progetti dedicati ad animali, evoluzione e paleontologia più seguiti in Italia, per tenere l’incontro ‘La scienza dei Pokémon’.

Un appuntamento che porterà grandi e piccoli a scoprire quanto le coloratissime creature nate dall’immaginazione di Satoshi Tajiri abbiano in comune con il mondo della scienza.

Era il 1996 e il mercato dell’intrattenimento stava per cambiare per sempre con la pubblicazione dei primi videogiochi dei Pokémon. Da allora i mostriciattoli tascabili ne hanno fatta di strada, diventando il franchise più redditizio di sempre.

Nel loro design sono spesso incorporate caratteristiche prese in prestito agli animali di ieri e di oggi: si va da insetti che fanno la metamorfosi a variazioni fisiche tra maschi e femmine, fino a specie estinte o alloctone, parassitosi, e persino a citazioni alla crisi climatica attualmente in atto.

Come funziona il nostro cervello quado li vediamo? La scienza ha studiato anche questo. Preparatevi ad un’odissea su come la scienza ha influenzato i Pokémon… e viceversa!

Per partecipare agli eventi collaterali di ‘Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi’ occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso.

Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di € 5,00.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.mostrigiapponesi.it.

‘Yōkai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi‘, curata da Paola Scrolavezza, tra le massime nipponiste in Italia, e da Eddy Wertheim, direttore della Japanese Gallery Kensington di Londra, propone al pubblico italiano il fantastico mondo dei mostri della tradizione nipponica, attraverso più di centocinquanta opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe antiche ancora inedite, libri rari, maschere, e armi e straordinarie armature in prestito dal Museo Stibbert di Firenze.

La mostra è visitabile fino al 3 novembre 2024 tutti i giorni con orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:00, e il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:00.

