La scherma continentale fa ritorno a Napoli

Al PalaVesuvio il test event del Campionato europeo giovanile

Nel weekend del 30 settembre e del primo ottobre la scherma continentale fa ritorno al PalaVesuvio in occasione del Circuito europeo Cadetti di spada, che varrà come test event del Campionato europeo giovanile che si svolgerà a Napoli nel mese di febbraio.

L’impianto di Ponticelli si appresta ad aprire i battenti alle delegazioni del Vecchio Continente e non solo: partecipanti anche dal Brasile, Stati Uniti e Arabia Saudita.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, 22 settembre, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, l’Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante, il Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli Sergio Colella e Sandro Cuomo, oro olimpico ad Atlanta 1996, Direttore tecnico del Club Schermistico Partenopeo e artefice della kermesse.

Ha affermato l’Assessore Emanuela Ferrante:

Per gli schermidori partenopei e per tutti gli sportivi e appassionati, la due giorni del PalaVesuvio sarà una grande festa, in preparazione del Campionato Europeo che porteremo a Napoli. L’augurio che rivolgo a questi ragazzi, fulgido esempio di impegno, disciplina e dedizione, è quello di conquistare un posto nella storia della scherma, raccogliendo tutti i frutti dell’impegno e del sacrificio profusi in questa nobile disciplina. Il Circuito europeo Cadetti rientra nel novero degli eventi organizzati a supporto della candidatura del Comune di Napoli, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026, che vede nello sport, non soltanto la passione, l’agonismo ma anche e soprattutto quel motivo aggregante di interscambio culturale che vuol dire rispetto e crescita personale.

Ha sottolineato il Consigliere Colella:

Dal triste avvenimento che ha coinvolto Giovanbattista Cutolo, per tutti Giò Giò, spero che la città intera, le autorità, gli insegnanti, i genitori facciano capire che la cultura è l’unica arma da impugnare. E lo sport è anche cultura. Le Istituzioni del territorio sostengono totalmente l’organizzazione di questi eventi. La nostra missione è sottrarre i giovani da quella città inesistente che canta la televisione: Napoli deve uscire dagli stereotipi. I ragazzi di questa città sono il nostro futuro, non ci si deve più appigliare al ‘fujetevenne’ di Eduardo.

Ha spiegato Sandro Cuomo, artefice della kermesse:

Il Circuito europeo Cadetti della prossima settimana rappresenta una tappa di avvicinamento al Campionato europeo Cadetti e Giovani di febbraio. È un sogno che si realizza portare, nella città che mi ha cresciuto, la spada, la mia arma. E pensare che da atleta ho dovuto lasciare presto Napoli per poter crescere. Stiamo dando un forte contributo affinché Napoli diventi un polo di assoluta eccellenza per la spada. Siamo fieri di questo percorso. Questa prima tappa del circuito sarà fondamentale in vista del prossimo Europeo, per rilevare tutte le potenziali criticità e per essere impeccabili nel momento decisivo.

Ha evidenziato il Presidente della Commissione Sport e Pari Opportunità Gennaro Esposito: