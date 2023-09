Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Alpinista e forte sostenitrice della battaglia per i diritti delle donne in Iran, Nasim Eshghi ha ricevuto dall’Assessore Emanuela Ferrante una targa come riconoscimento della città.

Nell’occasione è stata simbolicamente conferita la cittadinanza onoraria alle donne iraniane proposta dall’Unione Donne in Italia ed accolta dal Consiglio comunale.