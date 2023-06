La sanità a Napoli prima dei Savoia e gli ‘Incurabili’

Era tra le più rinomate al mondo e medici stranieri si recavano in città per studiarne le tecniche e le tecnologie mediche

Esisteva a Napoli, e nei suoi territori, la sanità prima del Regno d’Italia? Quanti erano i luoghi di ricovero e come si veniva curati?

Sicuramente non era pubblica, tranne nella colonia di San Leucio, dove era gratuita e per tutti. I luoghi di ricovero, che sorgevano soprattutto nei conventi o in strutture ecclesiastiche, erano lasciati in donazione dai nobili, così da avere una “corsia preferenziale” per il Regno dei cieli.

Molte di queste strutture sono attive ancora oggi, dopo oltre centinaia di anni, come l’Ospedale degli Incurabili, l’Ospedale dei Pellegrini e l’Ospedale Cardinale Ascalesi, solo per citarne qualcuno.

Napoli, inoltre, fu patria di medici di fama internazionale, come Domenico Cotugno, o Domenico Cirillo, che, tra l’altro, partecipò alla Rivoluzione giacobina del 1799.

Nella città partenopea giungevano dottori da tutta Europa per apprendere le tecniche mediche dell’Ospedale degli Incurabili, all’avanguardia per quei tempi per le autopsie, le macchine elettriche per le analisi e per la campagna vaccinale contro il vaiolo, che, in 18 anni, portò alla somministrazione di oltre due milioni di dosi; i primi a sottoporsi al trattamento furono il Re Ferdinando IV e la consorte, Maria Carolina.

Nel 1812 vide la luce il primo ospedale psichiatrico, ad Aversa, tuttora funzionante, nonostante la legge Basaglia.

Nei nosocomi i medici erano assunti per concorso, dopo un cursus honorum scolastico e il certificato di laurea era firmato dal sovrano in persona.

Dopo l’unità, i Savoia decisero di umiliare i medici napolitani, che dovettero sostenere un nuovo esame per esercitare la professione.

Per circa quattro secoli, il più grande ospedale della città è stato quello di Santa Maria del popolo degli Incurabili, chiamato da tutti “Gli incurabili”, fondato nel 1522 per arginare un susseguirsi di epidemie culminato con la sifilide, “gentile omaggio” delle truppe francesi.

La sede centrale degli Incurabili, nella zona greca di Napoli, era una sorta di città autosufficiente, dotata di panificio, mensa, lavanderia, macelleria e persino una banca.

Vi erano anche due sedi distaccate: una sulla collina di Sant’Eframo, destinato alla convalescenza dei pazienti, e un’altra a Torre del Greco.

La bravura dei medici e le tecniche mediche d’avanguardia fecero sì che la fama degli Incurabili varcasse il confine del Regno e della Penisola italica.

Da tutta Europa venivano a curarsi a Napoli, tanto è vero che fu istituito un ufficio che svolgeva un servizio di interpretariato per i degenti non di lingua napolitana. La struttura, inoltre, era dotata di una scuola di formazione di medicina, ostetricia ed infermieristica alle quali potevano accedere tutte le classi sociali.

Il protocollo di cura era come quello di oggi, dopo l’accettazione il degente veniva posto nell’adeguato reparto specialistico: urologia, oftalmologia, chirurgia…

Record che difficilmente un altro nosocomio potrà mai detenere è che 33 operatori sanitari che hanno operato in questa struttura sono stati santificati.

Su tutti ne ricordiamo due: San Gaetano Thiene e San Giuseppe Moscati.