‘La salita’ di Massimiliano Gallo in anteprima a Venezia

Alle Giornate degli autori anche ‘Una cosa vicina’ di Loris G. Nese

‘La salita’ di Massimiliano Gallo e ‘Una cosa vicina’ di Loris G. Nese saranno proiettati alle Giornate degli Autori di Venezia. Due anteprime che portano a otto titoli l’elenco delle opere sostenute dalla Film Commission Regione Campania, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, che saranno presentate alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

I film di Massimiliano Gallo e Loris G. Nese si aggiungono a quelli, già annunciati al Lido, di Gianfranco Rosi, in concorso con ‘Sotto le nuvole’, e, fuori concorso, di Antonio Capuano, sezione Fiction con ‘L’isola di Andrea’, Toni D’Angelo, sezione speciale Cinema & Musica con ‘Nino. 18 giorni’, Marco Bellocchio, sezione Series con ‘Portobello’, Alessandro Rak, sezione Orizzonti – Cortometraggi con ‘Rukeli’, Valerio Ciriaci, per Venezia Classici – Documentari con ‘Elvira Notari. Oltre il silenzio’.

Titta Fiore sottolinea:

Una presenza significativa che conferma l’interesse per il nostro territorio di grandi maestri e di importanti produzioni, nazionali ed internazionali e che, implicitamente, riconosce e premia nei fatti l’importanza del lavoro che svolgiamo da venti anni a sostegno dell’industria dell’audiovisivo.

La presenza campana a Venezia si arricchisce, inoltre, di altri importanti artisti come Paolo Sorrentino che, in concorso, inaugurerà la Mostra, il 27 agosto, con il film ‘La Grazia’, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, e come Leonardo Di Costanzo, ‘Elisa’, con Barbara Ronchi e Valeria Golino, Pietro Marcello, ‘Duse’ con Valeria Bruni Tedeschi e con Vincenzo Nemolato e Mimmo Borrelli, Nicolangelo Gelormini, ‘La Gioia’ con Valeria Golino e Jasmine Trinca, unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori.

Titta Fiore aggiunge:

Artisti che in più occasioni hanno scelto la FCRC come partner per le loro opere, riconoscendo il valore di un’azione costante nel tempo.

Un’attività che dal 2005 ad oggi, tra sostegno logistico, finanziamenti e attività di formazione dedicata ai giovani talenti, ha favorito la realizzazione in Campania di circa 2.000 opere audiovisive.

Maurizio Gemma conclude:

È importante sottolineare come anche per questa edizione la Mostra del Cinema, oltre ai grandi Maestri campani, abbia scelto di mostrare opere di giovani autori esordienti e di nuove realtà produttive del nostro territorio. Queste ultime favorite anche dalle incisive politiche di sviluppo a favore del comparto avviate dall’Ente regionale che, con l’approvazione della Legge ‘Cinema Campania’, in soli otto anni dalla sua promulgazione ha destinato complessivamente al settore audiovisivo oltre 80 milioni di euro.

