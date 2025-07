La Rivoluzione alla Sudamericana al Teatro Casa Circondariale Rebibbia

In scena a Roma l’11 luglio

Il prossimo venerdì 11 luglio, ore 16:00, torna in scena la Compagnia dei detenuti attori del Teatro Libero di Rebibbia, guidata da Laura Andreini con lo spettacolo ‘La Rivoluzione alla Sudamericana’, con la partecipazione straordinaria dell’attore Alessandro Marverti.

Ispirato all’opera del drammaturgo brasiliano Augusto Boal, lo spettacolo è un grande gioco teatrale frutto di un lavoro complesso compiuto sul corpo, sul movimento e sul ritmo.

Cogliendone gli aspetti comici e surreali, si racconta la storia di José, un modesto e affamato operaio in cerca di riscatto. La sua vicenda diviene il paradigma di molte esistenze: quella ricerca costante che ci porta a interrogarci, a sperimentare, a fallire e poi a cercare nuovi cammini da intraprendere.

La figura di José si moltiplica in diversi attori, dialetti e identità, sottolineando l’universalità della sua condizione. La solitudine del protagonista riflette quella dell’uomo contemporaneo, in lotta per la ricerca di un senso e di ascolto. La tragicità è raccontata con ironia, accentuando il grottesco delle situazioni.

Come spiega Laura Andreini, alla guida della compagnia formata dai detenuti – attori:

Per intraprendere nuove strade è necessario rielaborare il passato, rileggerlo alla luce degli errori compiuti e dei fallimenti sofferti… Un lavoro complesso compiuto sul corpo, sulla memoria, sulle rappresentazioni di sé e della realtà, in cui ogni interprete ha cercato di superare le proprie sovrastrutture per interrogarsi sugli ostacoli e sugli obiettivi della sua ricerca individuale.

Augusto Boal, drammaturgo e regista, nel Brasile negli anni Sessanta è il fondatore del Teatro dell’Oppresso, un metodo che ha mostrato come il teatro possa liberare dalle “maschere sociali” e da una forma di autocensura che limita l’espressione di sé.

In Carcere, il Teatro diventa così uno strumento potente per acquisire una diversa consapevolezza di sé e ristabilire quell’equilibrio tra autorità interna ed esterna indispensabile a qualsiasi processo di crescita.

Laura Andreini Adattamento e Regia

Giuditta Cambieri Regista Assistente

Francesca Di Giuseppe Collaborazione alla Drammaturgia

Paola Pischedda Costumi Carlo De Nino Scene Marco Catalucci Luci

Francesca Sernicola Segreteria

Alessandro De Nino Organizzazione e Grafica

Fabio Cavalli Direzione Organizzativa

Produzione La Ribalta – Centro Studi ‘Enrico Maria Salerno’

Lo spettacolo viene presentato in occasione della giornata di studio ‘Carcere e Cultura’ a cura di Fabio Cavalli, nell’ambito del Master di II livello Diritto Penitenziario e Costituzione, XII Edizione, diretto dal Prof. Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tre. Direttrice vicaria Dott.ssa Silvia Talini, Ricercatrice di Diritto costituzionale presso il medesimo Ateneo.

La giornata si compone di due momenti:

• la mattina, alle ore 10:00, presso la sala conferenza di Rebibbia N.C. si svolgerà l’incontro di studio sui temi delle attività Culturali in ambito trattamentale, a cura del Prof. Fabio Cavalli riservata ai corsisti del Master;

• nel pomeriggio, alle ore 16:00 presso il grande Auditorium di Rebibbia verrà presentato al pubblico esterno lo spettacolo ‘La Rivoluzione alla Sudamericana’, a cura di Laura Andreini, con i detenuti attori del Teatro Libero di Rebibbia e la partecipazione dell’attore Alessandro Marverti.

Programma del pomeriggio:

Saluto di benvenuto della Direttrice C.C. Roma Rebibbia N.C. ‘Raffaele Cinotti’

Dott.ssa Maria Donata Iannantuono

Intervengono:

On. Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura della Camera dei deputati

Sen. Filippo Sensi, Vicepresidente Commissione tutela promozione diritti umani

On. Raffaele Bruno, Primo firmatario Disegno di Legge ‘Un Teatro in ogni Carcere’

Dott.ssa Valentina Calderone, Garante Diritti delle Persone Private della Libertà di Roma Capitale

Dott. Massimiliano Umberti, Presidente Municipio Roma IV

Dott. Maurizio Rossi, Assessore alla Cultura Municipio Roma IV

Il Progetto Teatro Libero di Rebibbia si svolge in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Direzione della Casa Circondariale Roma Rebibbia Nuovo Complesso e con il sostegno del Ministero alla Cultura Direzione Generale Spettacolo dal Vivo e Regione Lazio – Officine di Teatro Sociale 2025/26

11 luglio 2025 Teatro del Carcere di Rebibbia N.C. Via Raffaele Majetti, 70, Roma link Google Maps

Ingresso gratuito – accreditamento obbligatorio, fino ad esaurimento posti, scrivendo a e-mail: rebibbiafestival@gmail.com ed indicando nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascun partecipante.

L’accreditamento risulterà effettuato solo dopo aver ricevuto mail di Conferma da parte della Segreteria.